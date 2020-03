Coronavírus é coisa nossa?

1. A ciência precisa ser mais e mais valorizada. Olhando a história, já tínhamos encontrado a salvação de diversos males, entre eles a meningite, através das vacinas e dos estudos de comportamento. Não vai ser muito diferente agora.



2. O mercado regula? Os planos de saúde estão sendo obrigados a fazer testes de coronavírus. Caso contrário, "não estava no contrato, portanto passe bem e se vira".



3. O SUS é um grande projeto. Existem pontos a serem melhorados, evidente, mas ainda assim é um maravilhoso projeto. É impossível pensar uma resistência sem a força dele.



4. Vão ter correntes políticas de oposição querendo aproveitar o momento de extrema delicadeza. Sempre foi assim. Oswaldo Cruz para conter a varíola enfrentou uma revolta. Rodrigues Alves quase teve que se isolar para não sofrer um golpe.



5. Por falar em política: após coronavírus, as eleições de 2020 estão mais do que abertas. Quem mostrar liderança e entregar resultados, pula na frente. Quem demonstrar distância e apatia, provavelmente vai sofrer. O grau de violência da pandemia vai esbarrar em quem está com mandato.



6. Ou os poderes vão se falar, transmitindo a informação que estamos juntos na batalha, ou vai ser cada um por si e Deus por todos. Não funciona. Nunca funcionou.



7. Na gripe espanhola, teve gente fazendo tráfico de galinha. A canja ajudava na recuperação. Agora é álcool em gel.



8. Quem viveu a meningite, lembra. Foi preciso fechar escolas, cancelar reuniões e por aí segue. Teve gente chiando? Teve. Hoje com rede social o poder de grito é maior? É. Situações bruscas, historicamente, pedem ações imediatas e que nem sempre agradam.



9. Comunicação é coisa séria. Fake-news matam. No começo da epidemia de HIV havia várias desinformações sobre o contágio. Quando descobriram as razões, as desinformações se transformaram em mentiras. Maldosas mentiras. O aumento do preconceito foi inevitável.



10. Xenofobia em alta mais uma vez. Não está sendo raro ouvir e ler acusações aos chineses. Isso aconteceu, por exemplo, na peste negra. Os estrangeiros foram tratados como culpados. Em países europeus, como a Itália e Alemanha, não eram bem vindos. Ficavam em quarentena e eram expulsos.



11. "Comigo não tá". Vivemos isso com o HIV, por exemplo. A doença ficou associada aos gays. "É uma doença de gays", alguns defendiam. Resumo: héteros descobriram a realidade da pior maneira possível. Pior: muitas esposas foram infectadas. Não há espaço nem para desinformação nem para individualismo.



12. "Não estou no grupo de risco, lá rá rá". Mas a sua tia, mãe, avó, pai, avô estão. Se você não se cuidar, pode transmitir. Quem ama, cuida. Lembra?



13. A geografia do Rio de Janeiro realmente não nos favorece. Temos ruas estreitas, em especial no centro antigo da cidade. As pessoas andam quase que coladas. Nas favelas o desafio continua. Um espirro chega a 20 pessoas. Fácil.



14. O pânico faz parte, mas precisa ser encarado com informação e cuidados. Quem recorda do começo da Zika? Foi um desespero só de pensar ter chance de um bebê sofrer por causa da doença. Atravessamos completamente? Não, mas há um conhecimento do que precisamos fazer para nos proteger do mosquito Aedes Aegypti.



15. Os ingleses foram atacados na Segunda Guerra Mundial e acredito que nos ensinam algo de fundamental: é importante respeitar o inimigo, mas sem perder a leveza. Quando bombas caiam, os ingleses se escondiam em bunkers. Quando o sol se abria, ocupavam a cidade. O primeiro ministro inglês Winston Churchill não cansou de repetir que essa atitude também foi importante para vencer a guerra.



16. Vai doer, mas com seriedade vamos passar. Não é coisa boba. Não é fantasia. Nem praga divina. É preciso se informar, seguir as medidas de proteção. A humanidade já enfrentou inúmeras pandemias. Cada uma tem seu próprio DNA. Mas todas não aguentam uma ação coletiva. Nenhuma foi capaz de nos vencer unidos.