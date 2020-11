Torcedores do Flamengo Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por Thiago Gomide

Publicado 15/11/2020 13:30 | Atualizado 15/11/2020 13:32

Milhões de pessoas torcem pelo Flamengo. E outras milhões torcem contra.



Flamengo não é time de passar em branco. De ficar desapercebido.

Em qualquer buraco do mundo tem um flamenguista. E a bandeira é como se fosse de um País. Os torcedores são verdadeiros embaixadores.



Nesse 15 de novembro a nação comemora 125 anos.



Vamos para 1895.



No hoje número 66 da praia do Flamengo havia um casarão.



Nestor de Barros, jovem, atleta, da galera que amava remar, era um dos moradores.



Ele e os amigos, também apaixonados pelo esporte, resolveram comprar um barco velho e é assim que começa a história do clube de maior torcida do Brasil.



O barco se chamava Pherusa. Logo na primeira volta, saindo da praia de Ramos rumo à praia do Flamengo, uma tempestade pegou a turma de surpresa. A embarcação virou. Há quem defenda que a salvação de todos foi milagre. O fato é que os remadores sobreviveram e consertaram a toda destruída Pherusa. Não adiantou muito: roubaram o barco.



Nada de tristeza. Como diz o samba, "sacudiram a poeira e deram a volta por cima". Os meninos cotizaram e compram um segundo barco. De leva, eles resolveram montar o Clube de Regatas do Flamengo. Dia 17 de novembro de 1895.



Na reunião que oficializou o nascimento da agremiação ficou decidido que a data deveria ser 15 de novembro, para respeitar o dia da proclamação da recém nascida república.



O futebol só iria aparecer muito tempo depois da fundação.



Alberto Borgerth tinha vida dupla: de manhã era remador do Flamengo e à tarde era jogador de futebol do Fluminense.



Em 1911, um desentendimento selaria o futuro do Borgerth, do Flamengo e, claro, do Fluminense.



Capitão do tricolor, Borgerth brigou com a diretoria e liderou um movimento impressionante de debandada. Vários jogadores acompanharam o líder para organizar o futebol do Flamengo.



Por isso é comum dizer que o Fluminense é pai do Flamengo.

A primeira camisa não foi rubro-negra: tinha as cores azul e ouro, em listras horizontais. O primeiro título carioca foi em 1914. O mascote do clube, o Urubu, só ganhou cores em 1969.



Quer saber como?

Os torcedores rivais, em especial do Botafogo, chamavam os torcedores do Flamengo de urubus. Por causa também do preconceito racial. Em 1969, um torcedor do Flamengo resolveu levar a ave e botá-la para voar o Maracanã. Resultado: Flamengo venceu o Botafogo, coisa que não rolava há alguns jogos. Henfil, genial cartunista, botou esses traços.



Em 1981 o Flamengo conseguiu um feito para o futebol carioca: ganhar o mundial de clubes. Chocolate para cima do Liverpool.



Em 2019 quase repetiu o feito.



Parabéns aos flamenguistas.



No próximo Fla-Flu a gente dá o presente (tsc).



Documentário Catarse



O jornalista Daniel Brunet dirigiu o documentário “Catarse”, sobre a epopeia da última Libertadores, em especial a final contra o River Plate, em Lima, capital do Peru.



É finalista do Cinefoot.









* Clique aqui para saber mais.

Quer saber mais do Flamengo?



A coluna indica dois livros: “O vermelho e o negro”, do Ruy Castro, e “O mais querido em quadrinhos”, do mestre Ziraldo.



