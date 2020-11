O empresário Durcesio Mello é o novo presidente do Botafogo Reprodução Internet

Por Thiago Gomide

Publicado 24/11/2020 23:23 | Atualizado 24/11/2020 23:46

Apaixonado pelo clube, dificilmente é possível conversar com Durcesio Mello sem incluir Botafogo no papo.

Isso vale nos negócios, nas amenidades ou até mesmo dentro de casa. Respira Botafogo e não é de hoje que pretendia estar onde chegou. Em 2014, como dizem por aí, a bola quicou, quicou e quase foi. Acabou não se candidatando.

Casado com a jornalista Sandra Salum, figura importante para o começo da rádio CBN, Durcesio é pai da talentosa cineasta Maria Fernanda Mello e do empresário Pedro Mello, um dos responsáveis pela administração do Resende Futebol Clube.

Como empresário atravessa ou já atravessou diferentes áreas, até em aviação, mas a coluna chama aos cuidados com a culinária (ok, é o fraco de quem vos fala): recentemente estava com participação no Victoria, restaurante badalado no Jóquei. Durcesio investiu em inúmeras peças teatrais. É bem ligado a cultura do Rio de Janeiro.



Conhecido por muitas e muitos estudantes do Colégio Santo Inácio como "Tio Dudu", agora chegou a vez de não só conversar sobre, mas também arregaçar a manga e colocar o Botafogo no seu devido lugar.

Fica aqui o boa sorte, mas no próximo Fluminense e Botafogo daremos o presente.

Estaria feliz

O botafoguense "FeFa", sogro desse colunista, se vivo estivesse, ficaria feliz com a vitória do amigo Durcesio. Pelo menos era próximo para reclamar.