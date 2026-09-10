Opinião 10-09-2026 - ARTE GERADA COM IA

Opinião 10-09-2026ARTE GERADA COM IA

Publicado 10/09/2026 00:00 | Atualizado 10/09/2026 06:44

“Do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser.”

Lenine

Tenho escrito há anos sobre a enorme dificuldade de debater com quem não tem limites éticos, princípios ou honra . Os bolsonaristas, especialmente os líderes, são, em regra, pessoas sem absolutamente nenhum critério que respeite os princípios constitucionais e humanistas. Chegam a assustar os métodos baixos e apelativos que usam na vida e na política. E, incrível, têm uma fantástica aprovação. Nestas eleições, usam e abusam de mentiras e fantasias e estão crescendo no eleitorado mais incauto. O candidato Flávio, com o auxílio luxuoso da grande mídia, simplesmente disse que os R$ 61 milhões do Master estavam “explicados” e o assunto saiu da imprensa. Como num passe de mágica.

Um fato chama muito a atenção, mas apenas de um pequeno grupo que insiste em continuar pensando. O povão aprova e o assunto vira material de campanha. Todos sabem que o candidato do Jair Bolsonaro é machista, misógino e racista. A tradição da família é desprezar as mulheres, humilhar os quilombolas, afrontar os homossexuais - mesmo contrariando as decisões íntimas familiares - enfim, sempre se posicionam contra qualquer direito das minorias e dos direitos humanos.

Bolsonaro, o presidiário, declarou abertamente que não estupraria uma deputada porque a considerava feia. Meu Deus, esse é o político que confessou usar a verba de gabinete de deputado para “comer gente”. E que homenageou o torturador Brilhante Ustra no plenário da Câmara dos Deputados. É um show de bizarrices.

Agora, o candidato Flávio Bolsonaro resolve intimidar, pressionar e afrontar a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal. Em uma fala escandalosa, ele questiona diretamente a única ministra mulher da Corte. Em atitude típica do machismo bolsonarista, com desdém e deboche, ele afirma que está acompanhando o voto da ministra no imbróglio instaurado no Supremo Tribunal. É óbvio que o miliciano machista não questionou o ministro Fux nem o ministro Zanin. Não. Ele afrontou a ministra Carmen Lúcia. Ameaçando a única mulher da Corte. Típico desses bolsonaristas enrustidos, perversos e pervertidos. Tudo em nome de um Deus que certamente não é o Deus da igualdade e da fraternidade.

No caso concreto, além da deselegância e do machismo, a fala do candidato bolsonarista é de uma burrice extrema. É claro que a ameaça e a ofensa não vão abalar nem influenciar o voto da ministra Carmen Lúcia, que é um patrimônio moral e intelectual do Brasil. Séria e independente, ela está acima dessas provocações rasteiras e vulgares. Tem uma admirável coerência. Já declarou, em determinada situação, que votou contra o interesse do próprio pai para prestigiar a Constituição.

É claro que os bolsonaristas não entendem isso. Afinal, querem entregar o país aos EUA para libertarem o pai presidiário e impedirem a prisão de outros membros da família.

Fica um registro, embora sem nenhuma relevância, da solidariedade e da admiração de um advogado militante há 45 anos no Supremo Tribunal a uma ministra íntegra, independente e com a coragem silenciosa dos mineiros.

Sempre lembrando-nos de Augusto dos Anjos:

“A Esperança não murcha, ela não cansa

Também como ela não sucumbe a Crença,

Vão-se sonhos nas asas da Descrença

Voltam sonhos nas asas da Esperança.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay