Opinião 10-09-2026ARTE GERADA COM IA
“Do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser.”
Lenine
Lenine
Tenho escrito há anos sobre a enorme dificuldade de debater com quem não tem limites éticos, princípios ou honra. Os bolsonaristas, especialmente os líderes, são, em regra, pessoas sem absolutamente nenhum critério que respeite os princípios constitucionais e humanistas. Chegam a assustar os métodos baixos e apelativos que usam na vida e na política. E, incrível, têm uma fantástica aprovação. Nestas eleições, usam e abusam de mentiras e fantasias e estão crescendo no eleitorado mais incauto. O candidato Flávio, com o auxílio luxuoso da grande mídia, simplesmente disse que os R$ 61 milhões do Master estavam “explicados” e o assunto saiu da imprensa. Como num passe de mágica.
Um fato chama muito a atenção, mas apenas de um pequeno grupo que insiste em continuar pensando. O povão aprova e o assunto vira material de campanha. Todos sabem que o candidato do Jair Bolsonaro é machista, misógino e racista. A tradição da família é desprezar as mulheres, humilhar os quilombolas, afrontar os homossexuais - mesmo contrariando as decisões íntimas familiares - enfim, sempre se posicionam contra qualquer direito das minorias e dos direitos humanos.
Bolsonaro, o presidiário, declarou abertamente que não estupraria uma deputada porque a considerava feia. Meu Deus, esse é o político que confessou usar a verba de gabinete de deputado para “comer gente”. E que homenageou o torturador Brilhante Ustra no plenário da Câmara dos Deputados. É um show de bizarrices.
Agora, o candidato Flávio Bolsonaro resolve intimidar, pressionar e afrontar a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal. Em uma fala escandalosa, ele questiona diretamente a única ministra mulher da Corte. Em atitude típica do machismo bolsonarista, com desdém e deboche, ele afirma que está acompanhando o voto da ministra no imbróglio instaurado no Supremo Tribunal. É óbvio que o miliciano machista não questionou o ministro Fux nem o ministro Zanin. Não. Ele afrontou a ministra Carmen Lúcia. Ameaçando a única mulher da Corte. Típico desses bolsonaristas enrustidos, perversos e pervertidos. Tudo em nome de um Deus que certamente não é o Deus da igualdade e da fraternidade.
No caso concreto, além da deselegância e do machismo, a fala do candidato bolsonarista é de uma burrice extrema. É claro que a ameaça e a ofensa não vão abalar nem influenciar o voto da ministra Carmen Lúcia, que é um patrimônio moral e intelectual do Brasil. Séria e independente, ela está acima dessas provocações rasteiras e vulgares. Tem uma admirável coerência. Já declarou, em determinada situação, que votou contra o interesse do próprio pai para prestigiar a Constituição.
É claro que os bolsonaristas não entendem isso. Afinal, querem entregar o país aos EUA para libertarem o pai presidiário e impedirem a prisão de outros membros da família.
Fica um registro, embora sem nenhuma relevância, da solidariedade e da admiração de um advogado militante há 45 anos no Supremo Tribunal a uma ministra íntegra, independente e com a coragem silenciosa dos mineiros.
Sempre lembrando-nos de Augusto dos Anjos:
“A Esperança não murcha, ela não cansa
Também como ela não sucumbe a Crença,
Vão-se sonhos nas asas da Descrença
Voltam sonhos nas asas da Esperança.”
Também como ela não sucumbe a Crença,
Vão-se sonhos nas asas da Descrença
Voltam sonhos nas asas da Esperança.”
Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay
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