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Publicado 12/11/2026 00:00

“A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto.”

Darcy Ribeiro

A humilhação a que foi submetido o senador Flávio Bolsonaro, depois das vexatórias entrevistas ao maior jornal do mundo, The New York Times, e ao Washington Post, só revela aos EUA o que todos sabem há tempos no Brasil: Flávio Bolsonaro é um indigente intelectual. Despreparado, inculto, não inteligente e banal. Nada disso surpreende. Mas há uma questão que merece nossa reflexão: por que parte da elite e da direita dita civilizada apoiou esse indivíduo para a presidência da República? A extrema direita a gente entende, são farinha do mesmo saco. São sócios. Cúmplices.



É importante que façamos uma análise mais profunda para entendermos os motivos de alguém apoiar uma pessoa de extrema direita e que não tem nenhum compromisso com os valores democráticos e civilizados. A primeira impressão é a ganância, o apego ao lucro fácil, a obsessão pelo dinheiro e pelo poder. Para atingir esses objetivos, o grupo específico topa jogar o Brasil no abismo, separar o país, saquear nossas riquezas, acabar com a ciência, sucatear a saúde, desprezar a cultura e a educação, entregar nosso patrimônio aos EUA e abrir mão da nossa soberania.



Enfim, desde que sejam preservadas as vantagens e os privilégios para os mesmos apoiadores dos bolsonaristas, o povo brasileiro que se exploda. Que o país volte para o mapa da fome e que o sucateamento generalizado acabe com todas as conquistas sociais. O que vale é que os bolsonaristas assumam o poder.



A reflexão é exatamente sobre quais valores fundamentam os apoiadores dessa extrema direita ignara. Faltam empatia, visão de solidariedade, espírito de fraternidade, compromisso mínimo com o próximo e humanidade. Ou seja, poder-se-iam invocar os fundamentos básicos de qualquer religião que todos possam optar por professar em um Estado laico. Falta um olhar sobre o outro. Ao fim e ao cabo, falta vergonha na cara.



Em nome do poder e do vil metal, aceitam fazer um jogo do vale-tudo. É mais do que hora de desnudarmos essas hienas que vivem da carniça e das carcaças em decomposição, em tocas, à espreita de um ataque. São predadoras e conseguem triturar tudo. Assim são os bolsonaristas, que, juntamente com o ídolo deles, Donald Trump, sofreram uma derrota acachapante, mas teimam em não sair de cena.



Escrevi, há semanas, sobre o dilema da família Bolsonaro nas últimas eleições: era o Palácio ou a Papuda. O povo brasileiro, numa virada histórica, já decidiu pela Papuda. O que nos resta agora é atentarmos à estranha elite e à tal direita civilizada. E cobrarmos uma posição civilizatória. Afinal, não existe Papuda para todo mundo.



Remeto-me a Augusto dos Anjos, no belo poema Versos Íntimos:



“Acostuma-te à lama que te espera!

O homem, que, nesta terra miserável,

Mora, entre feras, sente inevitável

Necessidade de também ser fera.



Toma um fósforo. Acende teu cigarro!

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,

A mão que afaga é a mesma que apedreja.



Se alguém causa inda pena a tua chaga,

Apedreja essa mão vil que te afaga,

Escarra nessa boca que te beija!”



Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay