Kakay - Arte Gerada por IA

KakayArte Gerada por IA

Publicado 19/11/2026 00:00

“Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho.”

Pessoa, na pessoa de Alberto Caeiro

Meu pai quebrou quando eu tinha uns 9 anos e nós nos mudamos para uma casa na periferia que cabia na sala da minha casa anterior. Todos os irmãos se amontoaram em um único quarto e minha mãe, genial e carinhosa, disse que o interesse era estarmos mais juntos, daí a mudança para uma casa muito menor. Ninguém viu nisso um problema; curtimos a proximidade, que já era enorme e generosa. Eu me lembro de que não havia vitrola lá em casa; o rádio imperava. Todo dia, às 17h, eu me recolhia para ouvir um programa, o ABG das paradas, e o Roberto Carlos era o mais tocado. Eu me preparava para fazer as serenatas noturnas, embalado pelas músicas românticas do Rei. Quando o conheci, comecei a advogar para ele, fiquei amigo dele e ganhei, de suas mãos, o prêmio de melhor cantor amador do Roberto Carlos. Acabei contando a ele essa doce lembrança.

Certa vez, chegou na cidade um delegado linha-dura e ocupou um programa de rádio para, dentre outras medidas idiotas, proibir serenata. Nós, os projetos de boêmios, nos reunimos e combinamos uma serenata na casa do delegado. E, à noite, começamos a cantar na janela, a todo vapor, com um violão conduzindo. Ele e a esposa abriram a janela e ficaram acompanhando. A cantoria aumentou. Cantávamos desesperadamente. Assim que ele abriu a janela, mudamos a música e quase gritamos: “Juca foi autuado em flagrante, como meliante, pois sambava bem diante da janela de Maria … o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria”. Quando terminamos, o delegado disse: “Gosto de samba, minha mulher se chama Maria e as serenatas estão liberadas!”. Talvez esse tenha sido meu primeiro habeas corpus.

Conto essas duas pequenas histórias para registrar como é bom escrever sobre coisas amorosas e leves. Ganhar as eleições fez muito bem para todos nós, para o Brasil e para o mundo. É o primeiro artigo depois de meses sem nada tóxico, só para falar de amor, saudades, música e alegria. E registrar que eu era feliz e sabia. Assim como estamos felizes agora. Viva a liberdade, a Democracia e a fraternidade. Vamos voltar a prestigiar a literatura e a poesia.

Como nos lembrou Mário Quintana, no poema Emergência:

“Quem faz um poema abre uma janela.

Respira, tu que estás numa cela

abafada,

esse ar que entra por ela.

Por isso é que os poemas têm ritmo

- para que possas profundamente respirar.

Quem faz um poema salva um afogado.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

