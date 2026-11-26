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Publicado 26/11/2026 00:00

“A advocacia não é profissão para covardes.”

Sobral Pinto

Em um momento ainda delicado da Democracia brasileira, é interessante acompanhar o maior evento jurídico do mundo, segundo os dados do Conselho Federal da OAB. São mais de 20 mil advogados e estudantes inscritos e os temas abordados nas palestras em Salvador são os mais variados. Absolutamente tudo teve espaço nas inúmeras mesas de debate. Pelo enorme número de participantes, o tempo dedicado a cada palestrante teve que ser curto - o que faz com que, salvo raras exceções de um poder de síntese excepcional, os temas, ainda que muito relevantes, fossem abordados sem o necessário aprofundamento. Ainda assim, um ponto, dentre vários, chamou a atenção: a fragilidade institucional do Supremo Tribunal. A crítica aos ministros era a garantia do aplauso fácil. E, nesses encontros, a busca pelo aplauso costuma ser um dos objetivos a ser alcançado.

A Conferência, extremamente bem-organizada e capilarizada, reuniu milhares de profissionais do Direito para discutir, dentre outros assuntos, os rumos do país. Tudo isso às vésperas de um julgamento relevante pela Suprema Corte: o da dosimetria das penas aplicadas pelo STF aos que atentaram contra a Democracia na tentativa de golpe de 8 de janeiro.

E, penso ser relevante voltar ao tema, é flagrante a divisão do meio jurídico sobre a importância de um julgamento histórico que garantiu o Estado democrático de direito no país. Tivesse a tentativa de golpe vingado, essa Conferência certamente não estaria acontecendo. Numa Ditadura, não existe liberdade para uma reunião de advogados e estudantes discutirem abertamente todos os temas propostos. Alguns, que se manifestaram com absoluta liberdade, estariam presos ou exilados. E a liberdade, essa eterna companheira da Democracia, não seria convidada para ocupar a tribuna.

Tenho tentado debater, escrever sobre a minha visão desse julgamento que dividiu o país. Repito que a tentativa de abolição da Democracia se deu em um momento de extremo risco à estabilidade democrática. O Brasil saía de 4 anos de um governo de extrema direita, com um fascista à frente do Executivo, com todas as áreas profundamente abaladas por um grupo que saqueou as riquezas do país e, especialmente, abalou os fundamentos que sustentam a Democracia. Um bando que tentou instituir uma Ditadura para não serem responsabilizados pelos crimes cometidos durante a gestão Bolsonaro. E ousaram tentar implementar um Estado onde a Constituição fosse só um elemento decorativo.

Naquele momento, de um Executivo de ultradireita, sem nenhum compromisso com os princípios fundantes de uma Democracia, o Brasil estava entregue a um Congresso cooptado, mais do que omisso, exatamente pelos que saqueavam o país. E foi nesse caldo de cultura que o Judiciário - um poder em regra patrimonialista, machista, misógino e racista –, especialmente o Supremo Tribunal, mostrou-se maior do que parecia ser e colocou o pé na porta e impediu o golpe.

Em um julgamento que resgatou a Democracia, e que foi acompanhado ao vivo pelo mundo todo, foram responsabilizados criminalmente 1.535 pessoas. Dessas, 455 por crimes graves, 482 por infrações menos graves e 598 optaram por celebrar acordos de não persecução penal. Das 1878 denúncias apresentadas pelo Ministério Público, 1160 tratam de incitadores, 628 de executores e 31 de integrantes dos núcleos principais dos que atentaram contra a Democracia com atos antidemocráticos. Foram aplicadas 431 penas privativas de liberdade e, em 419 casos, as penas de prisão foram substituídas por medidas restritivas de direito, como prestação de serviços à comunidade e multas. Consta que 190 criminosos permanecem encarcerados, sendo 169 em prisão definitiva e 21 em prisão processual. O líder, Jair Bolsonaro, está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado de democrático de direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Nesse momento, cumpre uma já injustificada prisão domiciliar humanitária.

É importante refletir sobre o julgamento que garantiu a Democracia no Brasil e condenou os golpistas. O Congresso Nacional aprovou a chamada Lei da Dosimetria, que teve o veto presidencial quase totalmente derrubado e que, por pressão do Senado e da Câmara, terá o julgamento da sua constitucionalidade julgada em plenário virtual de 4 a 15 de dezembro.

Pelo clima de parte dos participantes da Conferência Nacional da OAB, a expectativa é sentar alguns ministros do Supremo, especialmente o relator, Alexandre de Moraes, no banco dos réus e libertar os que ousaram atentar contra a Democracia. Seria uma subversão odiosa, criminosa e perigosa dos papéis de um movimento tão dramático da história recente do país.

É preciso ter coragem de enfrentar esse outro movimento golpista, agora vestido com ares democráticos. Lembrando que a Conferência teve início com a entrega da medalha Rui Barbosa, a mais alta comenda da classe, e que o mestre Rui nos ensinava:

“De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça. De tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay

