PISTA LIVRE

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou do bom senso para aliviar o saldo do servidor do estado, ativo e aposentado. Assinou o Decreto 47.820 que prorroga prazo de pagamento de IPVA para quem não receber parcela do 13º salário prometida para dezembro. Mas o restante da população que não é funcionário público vai ter que se virar para pagar a dívida.