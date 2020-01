Crise no clã

Brasília - A mãe do ex-governador Eduardo Campos e ministra do Tribunal de Contas da União

(TCU), Ana Arraes, fez chegar aos caciques do PSB que pode radicalizar contra o neto

João Campos (PSB-PE) e disputar a prefeitura do Recife este ano. A insatisfação da

matriarca dos Arraes ganhou força depois que o pré-candidato a prefeito subiu o tom

contra o tio, Antônio Gomes, durante audiência pública na Comissão de Educação da

Câmara dos Deputados.



Pior

João Campos afirmou na audiência que o tio, presidente da Fundação Joaquim Nabuco,

é “pior” que o titular da Educação, Abraham Weintraub.



A volta

A ministra do TCU cortou diálogo com o neto e diz que pretende voltar à política

depois que deixar a corte de contas.



Alerta

A embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu alerta de segurança aos cidadãos

americanos residentes ou em visita no Brasil. “Tenha documentos de viagem

atualizados e facilmente acessíveis”, recomenda o comunicado.



DPVAT

Depois da tentativa frustrada de extinguir o DPVAT - que indeniza vítimas de acidente

de trânsito -, o Governo agora fecha o cerco contra a Seguradora Líder, consórcio que

administra o seguro obrigatório.

Sobrepreço

A empresa foi notificada pelo Ministério da Justiça para prestar esclarecimentos sobre

suposto sobrepreço do seguro. Também terá que prestar contas sobre a destinação dos

recursos. A MP do Governo que extinguia o DPVAT foi derrubada em dezembro pelo

STF.



Rui Barbosa

O deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) assina ação popular e Projeto de Decreto

Legislativo nos quais pede a suspensão da nomeação da presidente da Fundação Casa de

Rui Barbosa, Letícia Dornelles, “por incapacidade técnica”.

Exonerações

Foram exonerados da Fundação, ontem, o diretor de pesquisa, Antonio Lopes, e quatro

chefes do núcleo de pesquisa. Letícia é afilhada política do deputado Marco Feliciano,

recém-expulso do Podemos.



Privatização

A Dataprev, estatal que processa dados de aposentadoria, demitirá 15% dos

funcionários. A medida integra um plano de reestruturação às vésperas da privatização

da companhia. A empresa fala em economia de R$ 93 mi com o fechamento de 20

filiais.



Bônus

O Nordeste recebeu a maior fatia dos recursos do bônus da cessão onerosa da

exploração de petróleo na bacia de Campos. Foram liberados 32,7% dos valores,

totalizando 3,8 bilhões.



Janeiro Marrom

Organizações e movimentos sociais lançaram nas redes sociais a campanha Janeiro

Marrom para lembrar o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em

Brumadinho, que completa um ano no próximo dia 25.