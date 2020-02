Articulação de deputados militares destrava aprovação de proposta de anistia

Brasília - A bancada da bala na Câmara dos Deputados agilizou, ano passado, o projeto de lei 813/19 que concede anistia a policiais e bombeiros envolvidos em movimentos reivindicatórios. A articulação dos deputados de patentes – major, general, capitão, coronel e sargento – destravou a aprovação da proposta na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O texto seguiu para a Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e está sob a relatoria do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE). O projeto anistia os que participaram de atos ocorridos em São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe.



E Sobral?



Caso seja aprovado, não é certo ainda que sejam incluídos os policiais amotinados em Sobral, onde aconteceu o atentado a tiros contra o senador licenciado Cid Gomes.



$uplente



Foi com o tiro em Cid que o Brasil descobre que o senador está licenciado desde 11 de dezembro (volta 10 de abril, espera-se). E o suplente é um desconhecido empresário do ramo de ensino superior, Prisco Bezerra.



Civil paulista



Dos 250 delegados nomeados pelo Governo de São Paulo neste ano, 20 não tomaram posse. O número alertou a categoria, que aponta desvalorização do setor.



Time Brasil..



O Palácio criou a Comissão Interministerial Brasil 100 Anos Olímpicos para elaborar festejos em 2020 envolvendo os Jogos. Haverá grande evento em Brasília, a 100 dias dos Jogos de Tóquio, como revelou a Coluna.



..em Brasília



A Comissão tem utilidade até 1º de março de 2021. Isso fortalece o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que terá a vitrine durante os Jogos Olímpicos.



No azul



Em janeiro, o Ministério da Economia arrecadou R$ 18 milhões na venda de duas mansões na Península dos Ministros, no Lago Sul – área nobre de Brasília.





Tremor & temor



Caso curioso ocorreu ontem em Muriaé, 100 mil habitantes na Zona da Mata de MG. A terra tremeu duas vezes, constataram sismógrafos de Brasília e SP. Suspeita-se de implosão de pedreiras em bairros periféricos.



Pé na e$trada



Amparada – e beneficiada – pelo acordo de leniência com o Ministério Público Federal no Paraná, a poderosa e famigerada CCR Rodonorte pode concorrer na concessão da BR 101 em Santa Catarina. A empresa foi alvo de operações policiais por pagamento de propinas desde 1997, no trecho Curitiba –Apucarana – Jaguariaíva.



Veteranos..



O relator da MP 905, que cria o Programa Verde Amarelo, deputado Christino Áureo (PP-RJ), incluiu no texto a emenda do deputado federal Laércio Oliveira que facilita acesso de pessoas com mais de 55 anos no mercado. “Minha emenda estabelecia idade de 50 anos e ele aumentou para 55 anos e acrescentou que essa pessoa deve estar procurando emprego há mais de 12 meses”.



.. e novatos



O texto inicial da MP enviado pelo Governo já beneficiava jovens entre 18 anos e 29 anos, ao reduzir encargos trabalhistas para empregadores que optarem em dar o primeiro emprego nessa faixa etária. A emenda surgiu porque o Governo cogitou incluir trabalhadores com mais de 55 no programa, mas recuou com o impacto nas contas.



Efeito verão



O aumento no nível de emprego, registrado nos últimos dois meses de 2019, se deve às novas modalidades de contratação (trabalho intermitente ou parcial). A tendência, de acordo com a Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado, é de que a redução na taxa de desemprego continue nos primeiros meses de 2020.







