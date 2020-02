Falta de dinheiro na Anvisa expõe país a risco de contaminações

Brasília - A falta de dinheiro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária para pagamento de horas extras aos servidores, para que cumpram plantão no desembarque de portos e aeroportos, é um dos motivos para as portas escancaradas do Brasil com risco de entrada de contaminados pelo coronavírus. Deputados da Comissão Externa do Enfrentamento ao Coronavírus vão cobrar novamente do Ministério da Saúde a suplementação orçamentária para financiar as ações emergenciais contra o eventual surto. No pedido, feito dias atrás ao secretário-executivo a pasta, João Gabbardo dos Reis, os parlamentares apontam como urgentes, além do pagamento das horas extras, outras duas medidas: compra de equipamentos de diagnóstico para os 26 laboratórios centrais em todo o País e modernização dos laboratórios nos Estados.



Portas..



Dois passageiros leitores da coluna que chegaram nos últimos dois dias de Roma e Milão relataram que não houve, nem durante o voo tampouco no desembarque de seus aeroportos (Confins e Galeão) orientações e triagem sobre o coronavírus



..escancaradas



Até ontem, não havia por parte do Governo, nem pelas associações de hotéis, medidas preventivas contra o contágio de coronavírus. O manuseio de controle remoto é um dos itens citados por quem entende de hotelaria.



Vídeo polêmico



O vídeo que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou conclamando protestos em Brasília já circula há mais e uma semana em grupos de whatsapp. A Coluna citou que um grupo grande de motociclistas chamado Bikers for Bolsonaro, de pilotos de todo o Brasil, já agendou viagem e encontro na Esplanada.



Chamada geral



Há uma chamada pelo patriotismo, em defesa do Governo. Não fica explícita a crítica ao Congresso Nacional. Mas para bom entendedor, o recado foi dado. E os congressistas reagiram.



Blindagem



Líderes e parlamentares aliados no Senado foram acionados, em pleno Carnaval, por interlocutores do Planalto que pediram reforço na articulação para tentar barrar, nos próximos dias, a convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Para ser aprovado, o requerimento apresentado pela oposição precisa de maioria simples, ou seja, 41 votos dos 81 senadores. O general insinuou, em áudio captado pela imprensa, que há chantagem de parte do Congresso contra o Palácio.



Calote hermano



Brasileiros que trabalham na Embaixada da Venezuela no Brasil estão com salários atrasados há meses. Após denúncia do Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Embaixadas, Consulados, Organismos Internacionais, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública para “assegurar a observância das normas legais que visam à proteção do salário e o direito que os trabalhadores têm de recebê-lo”.



Alô, Maduro!



Além do pagamento integral dos salários, dentro do prazo legal, a ação cobra a concessão do vale-alimentação, do vale-transporte e a quitação das verbas rescisórias devidas a empregados demitidos. Da parte do Governo do presidente Nicolás Maduro segue um silêncio protocolar.



Reação



Chegou à Comissão de Ética da Previdência recomendação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para que os órgãos de toda a Administração Federal sejam orientados quanto à garantia do direito à liberdade de expressão de servidores.



Memória



O documento é uma reação ao episódio envolvendo a geógrafa Ivone Rigo, servidora do Incra, e o secretário especial de Regularização Fundiária do Ministério da Agricultura, Luiz Nabhan Garcia. Em audiência pública, Nabhan dirigiu-se à servidora afirmando: “A senhora deveria se colocar no seu devido lugar e não vir pressionar o Governo”.