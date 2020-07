Data venia

A operadora de planos de saúde Qualicorp virou assunto ontem quando apareceu como patrocinadora do mega seminário online com palestras de ministros do STJ e STF, promovida pelo conselho federal da OAB. A empresa correu para explicar que José Seripieri Filho, preso pela PF por suposto caixa 2 ao senador José Serra (PSDB-SP), não é mais controlador do grupo - hoje tem 3% das ações. Mais de 100 mil internautas assistiram ao seminário ao vivo durante o dia. A pergunta de alguns milhões de reais: os ministros que palestraram no evento, além de alguns desembargadores, vão se dar por impedidos em julgamentos em que eventualmente a Qualicorp figure como parte nas Cortes e nos Tribunais?

O fundador

Quem conhece a praça sabe que é inevitável associar o nome de Seripieri à Qualicorp. Até pouco tempo atrás, ele ainda dava pitacos, a pedido do conselho, como consultor.

Tá difícil

A situação está difícil para todo mundo. A Caixa de Assistência da OAB Seccional DF distribuiu mil cestas básicas para advogados. E tem gente na fila para receber.

General na foto.

O PRTB, partido de Hamilton Mourão, fará o Encontro Nacional dos Prefeitáveis dias 5 e 6 de setembro para gravação de vídeos eleitorais e fotos com o vice-presidente.

Fogo...

A Igreja Católica no Brasil vive uma velada batalha na cúpula, envolvendo seus bispos. Um grupo de 152 deles assinou carta aberta com crítica ao presidente Jair Bolsonaro, citando que ele não tem competência para governar. Mas o documento "vazou" antes que o comando da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) avaliasse o conteúdo. O comando pedira tempo para análise.

...na sacristia

Agora, um outro grupo - não necessariamente fã de Bolsonaro, porém cauteloso e sem ala ideológica - prepara contra-ataque interno, cobrando postura dos signatários que atearam fogo na sacristia. A CNBB tem 450 bispos, e enviou recado ao presidente de que o documento vazado (assinado por um terço deles) não é a posição da entidade.

Reza eco

Isso tudo ocorre em meio à campanha de sensibilização "Amazoniza-te", lançada ontem pela Comissão Episcopal para a Amazônia da CNBB, em parceria com outras organizações eclesiais e da sociedade civil.

Obituário

A jovem Palewa Tayssa Marafuz, mãe do suposto neto do senador Renan Calheiros - há ação na Justiça para teste de DNA, como revelamos - morreu ontem após ingestão de overdose de remédios, conta o advogado.

Taxa nessa hora?

Há uma tensão na praça com eventual cobrança de taxa de fiscalização sanitária no Rio de Janeiro. Tem empresário que não entendeu o boleto enviado. A Prefeitura nega. Aliás, precisaria de uma lei aprovada para isso.

Fatura do Covid

Não são apenas gestões do PSB na mira da Polícia Federal em Pernambuco. Prefeituras como a de Caruaru, sob comando de Raquel Lyra (PSDB); Petrolina, de Miguel Coelho (MDB); e Garanhuns, de Izais Régis (PTB) podem entrar na rota do camburão.

Hã? Hein? Onde?

Há dois meses, publicamos que o Ministério da Saúde não tinha ideia de quantos médicos e enfermeiros foram infectados ou morreram, Brasil adentro, combatendo o coronavírus. Um requerimento oficial do deputado federal Célio Studart (PV-CE) comprovou o fato. Há dias, a Saúde enviou ao parlamentar um ofício em que explicou, argumentou, citou metas... e não respondeu nada.

Força, garotada!

O Conselho Federal de Química conseguiu junto à Anvisa a autorização para que instituições de ensino do País produzam álcool 70% e distribuam para unidades de saúde e hospitais do Brasil. A turma dos laboratórios das faculdades de bioquímica das universidades arregançou as mangas.

Força-tarefa

Só no Estado do Rio de Janeiro, IFRJ, Cefet, UERJ, UFRJ e UFRRJ, em apenas três meses, atenderam mais de 100 entidades com quase 150 mil litros de álcool.