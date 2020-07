Executiva Nacional do PT julgará recurso contra pré-candidatura no Recife

Brasília - Está na fila da pauta da Executiva Nacional do PT julgamento de recurso do diretório municipal do Recife, que pede a nulidade da pré-candidatura da deputada federal Marília Arraes – neta do saudoso Miguel Arraes – à prefeitura. É o primeiro caso regional que pode abrir precedente para outras articulações em capitais. Ela é a preferida de Lula da Silva na disputa, mas a indicação mexeu no vespeiro recifense do partido, contrariando o projeto eleitoral do senador Humberto Costa, que manda na legenda ali e tem aliança com o PSB. Em decisão recente, 85% dos delegados do diretório rechaçaram candidatura de Marília. Dirigentes argumentam que o partido está desmobilizado e sem estrutura para campanha.



Frevo descompasso

O ex-presidente do diretório estadual e hoje secretário de Desenvolvimento Agrário do de Pernambuco, Dilson Peixoto, diz que Marília Arraes demonstrou imaturidade ao constranger o Humberto Costa e convidá-lo, pela imprensa, para coordenar sua campanha.





A conferir

Em nota, a assessoria de Marília afirma que "decisão da Executiva Nacional foi tomada e divulgada por meio de resolução" em março. Lembra ainda que recentemente a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a Executiva está com Marília.



Urna$

A brasileira Positivo, fabricante de computadores e softwares, vendeu para o TSE 180 mil urnas eletrônicas para a eleição de 2022; e vai embolsar R$ 800 milhões.



Modelo brazuca

É consenso na Corte que as 470 mil urnas atuais estão aptas a atender as eleições municipais deste ano – e parte delas, substituídas, pode ser vendida a outros países.



Calma, gente

Os fiscais da Vigilância Sanitária da cidade do Rio de Janeiro estão eufóricos com o bloquinho na mão em tempos de pandemia. Relatos de empresários multados em R$ 150 indicam que exageram na fiscalização. Tem dono de estabelecimento que foi autuado porque o cesto de lixo seco não tinha tampa; e o álcool gel, segundo os fiscais, têm de ter, no máximo, uma semana de uso. Tivemos acesso a duas multas e a três testemunhos de diferentes comércios autuados.



Segue a novela

O Twitter tem um precedente notório de bloqueio de contas no microblog por decisão de uma autoridade: o do governo da Alemanha. Mas era contra conteúdo nazista. Bem diferente do caso dos bolsonaristas, pedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.



Justiça

A pedido do MPF, a Justiça Federal arquivou o inquérito da Polícia Federal contra o ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel, a esposa Carolina Oliveira e o jornalista e consultor Mário Rosa. Eram investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, mas os promotores só encontraram boatos.



Justiça 2

Mário Rosa é pioneiro e um dos mais requisitados consultores de mídia do país. Depois que a PF bateu à sua porta em Brasília (para surpresa geral), ele escreveu um livro em sua defesa. E ontem saboreou a demorada justiça dos fatos.



Cobras...

A AGU conseguiu na Justiça o afastamento de uma servidora do Ibama, em Brasília, suspeita de tráfico de animais silvestres. É que o instituto apenas abriu procedimento administrativo, e ela continuava no cargo, apesar das evidências de sua participação no caso, segundo o inquérito policial no episódio da 'cobra naja'.



...e 'gaiolas'

Pedro Krambeck, o estudante de veterinária preso pela Polícia Civil ontem, dono da cobra traficada, não será o único a ir pra 'gaiola', indicam as investigações.



Haja coração

Quatro anos depois, o TST ratificou decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas e mandou o BB indenizar em R$ 50 mil (reduziu o valor inicial, que era de R$ 250 mil) por ter os pais sequestrados durante assalto à agência de Três Corações.



Cony redivivo

A Letra Viva Leilões virtuais oferece preciosos lotes de parte do acervo do saudoso Carlos Heitor Cony. Há livros de Glauber Rocha, Guimarães Rosa e Jorge Amado com dedicatórias para o mestre. Só para citar alguns exemplos.



Esplanadeira

># O chef de cozinha Felipe Rameh, ex-proprietário do Alma Chef de BH, lançou um canal para apresentar receitas, no ramehcozinha.com.br .

# A PaulOOctavio faz live no sábado, às 10h, na TV Brasília (Rede TV!) e nas suas redes sociais, para oferecer dezenas de apartamentos, com imagens dos imóveis e dicas dos arquitetos.

# A Mandaê, de inteligência logística que conecta e-commerces a transportadores, registrou crescimento de 100% no volume de encomendas de março a junho.