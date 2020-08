STF: precedente em ação sobre suspeita de abuso de poder religioso em eleição

Brasília - O ministro Edson Fachin (foto), do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TST), levantou o malhete para colegas sobre tema antigo, mas tabu para o tribunal: o abuso do poder religioso para fins eleitorais. Ele indicou aos togados que, diante de ação sobre um caso suspeito em Goiás que tramita na Corte, o plenário possa abrir um precedente para outras ações do tipo, em caso de condenação. O TSE analisa recurso da defesa de uma vereadora de Luziânia (GO), que teria usado do poder de pastora para obter votos. A tramitação do processo deixa as bancadas evangélica e católica tensas no Congresso.



Virou guerra

Lembra dos 45 funcionários da seccional da OAB DF que foram demitidos, que citamos aqui? Acionaram o Ministério Público do Trabalho e pediram investigação sobre a decisão da diretoria.

De direito

A direção da Ordem vai pagar direitos trabalhistas, obviamente. E apontou que demitiu apenas 20% dos quadros, diante do aperto no caixa e do home office que vingou.



Em suma

Nesse caso descobre-se que apenas a seccional do DF tinha mais de 200 funcionários.



Dois sistemas

São constantes nos gabinetes do Palácio do Planalto as reclamações sobre as amarras da Constituição para o exercício da Presidência. O sistema brasileiro é presidencialista, com um governo praticamente Parlamentarista. Sem base consolidada desde a posse, Jair Bolsonaro assiste a derrubadas de MPs, projetos de leis e afins.



Delegadas

A disputa pela Prefeitura do Recife poderá ter duas delegadas na campanha eleitoral. Uma é Patrícia Domingos (Podemos), uma bolsonarista. A outra, Villaneida Aguiar (Progressistas), é pós-graduada em Ciências Criminais e deve compor com PSB.



Tapas e beijos

Marília Arraes (PT), agora avalizada pela Executiva nacional para disputar a prefeitura da capital pernambucana, não para de provocar o senador Humberto Costa (PT), que manda no diretório local. Diz que em 2018 ele comemorou a retirada de sua candidatura ao governo de Pernambuco, e agora tenta minar seu nome na disputa.



Que loucura!

Na mira do STF, no inquérito das fake news e ameaça às instituições, o jornalista Oswaldo Eustáquio diz ter entregado à PF documentos que apontam professor da FGV como possível espião da China no Brasil. Com base em... informações do FBI e da CIA.



O Jogo

Há um esforço da TV Globo para fazer do youtuber Felipe Neto um nome de frente da juventude contra o presidente Jair Bolsonaro, desde já. É do jogo. O que não vale é, no contraponto, a perseguição de bolsonaristas, ameaças e cerco à sua casa. Isso é crime.



MERCADO



Direto da feira

A tradicional Feira de Caruaru (PE) – surgiu no final do século 18 – deixou as ruas, por causa da pandemia, e virou uma imensa ‘loja virtual’. A prefeitura fechou parceria inédita para oferecer os produtos de lá (artesanatos, calçados, pequenos móveis e objetos do lar) pelo site da Magazine Luiza, através de market place.



Rio de luxo

A Bait anuncia amanhã em Copacabana o Atlântico Bait, residencial de luxo no último terreno vazio da praia. Será onde a saudosa arquiteta Zaha Hadid assinaria um hotel, sob encomenda. Com novos donos do terreno, a aposta é que o investimento, agora com projeto da Bernardes Arquitetura, vá gerar R$ 100 milhões em valor de venda.



Contador eleitoral

De olho no mercado fomentado pelas eleições, a Essent Jus, em parceria com a Fenacon, lança o curso “Como aumentar o faturamento nestas eleições e escapar da crise que assola a economia?”. A Essent Jus tem a maior rede de contabilidade eleitoral do país, com mais de 550 Escritórios Associados.



Aliás...

...muitos políticos dependem dos contadores eleitorais para entregar as contas das campanhas 100% corretas. É que muito mandatário experiente cai nas garras dos TREs por situações banais.



Esplanadeira

# Mercado Livre disponibiliza produtos do centro de gastronomia italiana Eataly.

#Startup Green Mining, participante da 1ª edição do programa Aceleradora 100+ da Ambev, coletou um milhão de quilos de vidros para reciclagem.

# Campanha + Livros, da Catarse, ajuda autores, editoras e livrarias durante a pandemia.

# Grupo "A Liga" conversa hoje, às 19h, com Antônio Carlos Carballo Blanco sobre segurança na cidade do Rio, no @aligario2020.

# Ibmec RJ realiza hoje e amanhã o Congresso Virtual para discutir o futuro das relações de trabalho no mundo pós-covid.