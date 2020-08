Gôndolas cheias

Brasília - O setor supermercadista também tem lucrado mais nessa pandemia, a exemplo das farmácias. Dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) passados à coluna registram leve alta em comparação com 2019. O primeiro semestre foi positivo para o setor, que registrou crescimento real (deflacionado pelo IPCA/IBGE) de 3,47%, de janeiro a junho, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Abras. No mês de junho, os supermercados apresentaram alta de 2,78% em relação ao mesmo período do

ano passado. De janeiro a maio o setor supermercadista acumulou alta real de 5,63% na comparação com o mesmo período de 2019.



Cadê?

Lembram da estante com a grife de Sérgio Rodrigues, do patrimônio da Câmara dos Deputados, em leilão em site Empório Brasil que registramos ontem? Sumiu da página. E a Câmara não faz ideia de como a peça, com lance mínimo de R$ 23 mil, foi parar lá.



Dançou

O Vaticano já estava de olho nas operações do Pe. Robson, da Santuário Pai Eterno, em Trindade (GO). Ontem, a Arquidiocese de Goiânia o afastou das funções eclesiásticas.



Aliás...

...não há no mundo, na História da Igreja, um padre que tenha arrecadado e movimentado mais de R$ 2 bilhões em dez anos. Só o Banco do Vaticano, e mais que isso.



Gastrô

O conhecido advogado Kakay (foto), de Brasília, manteve os investimentos em três frentes mesmo com a pandemia. Vai reabrir o Piantas, reabriu o A Mano, italiano novo point de políticos e de togados de Brasília, e em breve abre uma casa de carnes.



Tabelinha

Após lucro recorde este ano, o Banco de Brasília, sob comando de Paulo Henrique Costa, espera bons resultados no marketing com o patrocínio do Flamengo até o fim do ano. As receitas das parcerias e estimativas são animadoras.



(Sa)botagem

As medias e grandes empresas de navegação brasileiras desancam o PL elaborado pelo governo que liberou a cabotagem na costa do país de navios sem tripulação brasileira. O projeto atende a cinco grandes multinacionais.



Contramão

O PL do Palácio sobre a cabotagem vai contra a praxe de leis similares de países como Estados Unidos e Inglaterra, que protegem seu mercado. Mas aqui é Brasil, uma mãe para estrangeiros...



Papo de Executivos

O CEO da TIM, Pietro Labriola, e o CFO da operadora, Adrian Calaza, participam hoje de uma conversa sobre mercado financeiro, investimentos e gestão no Stock Pieckers, maior podcast do Brasil sobre mercado financeiro. Será às 11h no YouTube.



Turi$mo

O brasileiro está ansioso para viajar. No Sul da Bahia, muitos hotéis e pousadas já fecharam reservas para Natal. Réveillon e Carnaval. E a média mensal de ocupação a partir de setembro passa de 70%.



Poder e fé

Em meio ao julgamento no TSE de ação que envolve suposto abuso de poder religioso para fins eleitorais, um livro pertinente sai do prelo. O jornalista Ricardo Alexandre fez uma análise profunda sobre o movimento evangélico e a política no livro "E a verdade os libertará", lançamento da Mundo Cristão.





Esplanadeira

# Evento online daNETURdebate“O mercado de trabalho pós COVID -19”, hoje, às 10h20. https://bit.ly/2YwAur9 # Prêmio Young Leaders 2020, do Instituto Anga, está com inscrições abertas até dia

27. https://oportunidades.eureca.me/ . # GrupoPrelúdio 21 apresenta série de concertos pelo canal do YouTube do Centro Cultural Justiça Federal neste

sábado, às 15h. #Acontece hoje, às 10h, lançamento da Edição 2020 dos

Rankings Cidades Amigas da Internet e Serviços de Cidades Inteligentes .

agenciatelebrasil.org.br