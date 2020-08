Ex-presidente está a cada dia mais isolado no centro-esquerda

O ex-presidente Lula da Silva está a cada dia mais isolado no centro-esquerda no seu projeto de o PT encabeçar chapa presidencial em 2022, ou no seu sonho de disputar novamente o Palácio do Planalto, caso o Supremo Tribunal Federal (STF) anule suas condenações por suspeição do ex-juiz Sergio Moro, como deseja sua defesa. Líderes do PSB, PDT, PCdoB – aliados tradicionais – já não o atendem de imediato, e já falam em coalização sem o PT.



Segurança na saúde

Três policiais legislativos que fazem a segurança do senador Flávio Bolsonaro (PRB-RJ) fizeram o teste para covid-19, depois que o chefe testou positivo.

Correios

Nem tudo são conquistas para a direção dos Correios nessa greve. Nesta paralisação, mais de cem empregados ocuparam (alguns acampam) o pátio do maior centro de distribuição da estatal, em Indaiatuba, perto de Campinas, e prometem sair só após demanda atendida.



Leilão misterioso

A Câmara dos Deputados conseguiu imagens do site da Empório Brasil Leilões no qual anunciava estante a R$ 23 mil o lance mínimo, projetada pelo saudoso e consagrado designer Sérgio Rodrigues. No site ainda citavam que a placa de patrimônio da Câmara, como um ‘atestado’ de veracidade do móvel...



No ar, no chão

A ANEI – Associção Nacional de Empregados da Infraero cercou a direção da estatal sobre contratos de publicidade no aeroporto de Congonhas (SP), considerado o mais lucrativo do país. Quer saber quais são os contratos, qual o faturamento e se há inadimplência – e de quais empresas.



Militares na urna

Uma leva de militares bolsonaristas filiados vai lançar candidaturas a prefeituras de capitais e interior, entre eles Diego Melo, em Teresina; Capitão Assunção, em Vitória; Subtenente Assis, em Cariacica (ES) – todos eles do Patriota. Em Salvador, o vereador Cesar Leite (PRTB) aguarda indicação de um militar para ser o seu vice.



Gênero 1

A bancada cristã no Congresso vai cobrar explicações da Panini, que distribui no Brasil catálogos de várias histórias em quadrinhos. Numa delas, dois super-heróis masculinos se casam. A publicação indica que é apropriada para maiores de três anos.



Gênero 2

Para o grupo conservador, há que se diferenciar o respeito à diversidade do direcionamento de gênero para crianças. A conferir.



Gênero 3

A Diocese do município de Assis (SP) readmitiu ontem em seus quadros o padre Vicente Paula Gomes, que em dezembro passado celebrou, sem permissão, a união de dois homens. Mas ele está proibido de celebrar casamentos.



Cabo eleitoral

Presidente da OAB nacional, Felipe Santa Cruz decidiu comprar polêmica em ano eleitoral. No seu perfil pessoal no Instagram, postou mensagem de apoio ao primo Guto Santa Cruz, pré-candidato a prefeito de Olinda (PE). Causou alvoroço em grupos de whatsapp de advogados de todo o Brasil. O Estatuto da OAB não faz referências a esse tipo de declaração.



Saldo verde

Uma amostra do peso no bolso de quem é multado por crimes ambientais no Brasil. Apenas em 2018 (ainda não temos dados de 2019) o Comitê de Compensação Ambiental Federal repassou R$ 1,74 bilhão para programas das unidades de conservação da União.



Ponto Final

Parabéns, ministros do STF, que barraram as operações. Sabem o que a PM do Rio vai fazer nos próximos dias diante do caos no Centro do Rio de Janeiro com os tiroteios, sequestro e inocente morta? Apenas patrulhar as ruas. Sem autorização para realizar operações de inteligência contra os bandidos que detonaram a capital.