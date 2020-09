Palanques de Ciro

Brasília - Quem não está gostando da definição do PDT nacional em declarar apoio a João Campos (PSB) na disputa para a Prefeitura do Recife é o presidenciável Ciro Gomes (FOTO), que perderá o palanque na mais importante capital política do Nordeste. Presidente do PDT, Carlos Lupi tende a fechar com o PSB no estado e rifar a candidatura do deputado federal novato Túlio Gadelha. Além disso, os irmãos Cid e Ciro Gomes estão em baixa no próprio reduto eleitoral, em Fortaleza. Não conseguiram emplacar um candidato viável na disputa desse ano na capital.



Nem tão aliados

Se a situação desandar para Marcelo Crivella no Rio na eleição deste ano, o deputado Hélio ‘Negão’ será os planos A, B e C do clã Bolsonaro para a prefeitura em 2024.



É o Negão

Aliás, ‘Negão’ segue em alta, reconhecido por bolsonaristas como O Aliado do presidente. De passagem pelo Brasília Shopping ontem à tarde, foi tietado para fotos.



Parabéns, Judiciário

O ex-prefeito paulistano e ex-governador Paulo Maluf completou ontem 89 anos em prisão domiciliar. Não há castigo maior para um milionário que adora o exterior.



É do estado

A despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal na quarta, dando posse definitiva à União no processo em que herdeiros da Princesa Isabel requeriam o Palácio Guanabara, o governo federal informa à coluna que o imóvel já foi cedido em 1960 para o Estado do Rio de Janeiro. A decisão do STF nada muda. O contrário, sim, mudaria muita coisa.



Cabou a farra

Foi-se a época em que os Correios patrocinavam altos valores, com verba direta, sem licitação, para conhecidos eventos nacionais (muitos deles já se pagavam com dinheiro privado, mas ganhavam ‘um extra’ com verbas estatais). Há três anos, uma cota para a festa de Parintins (AM) foi de R$ 600 mil, para um exemplo apenas.



Pingado

Este ano, de verba direta da empresa (sem incentivos fiscais), os Correios destinaram apenas R$ 100 mil para patrocinar o Ciclo de Seminários de Comércio Eletrônico para Micros, Pequenas e Médias Empresas, segundo levantamento da reportagem.



Linha direta

Em comemoração aos 198 anos da Independência, o Palácio do Planalto está pedindo a cidadãos que enviem um vídeo com depoimento no whatsapp (61) 998678787.



Volto não!

A grande maioria dos deputados federais bate ponto em Brasília um dia por semana, já com atividades focadas na base para eleger seus prefeitos e vereadores aliados.



Dedo na tomada

A pandemia não passou, mas a paciência das distribuidoras de energia sim. Com os inadimplentes da conta de luz. A Coelba (BA) já informa que voltou a cortar a energia. Light, do Rio, e CEB, em Brasília, idem. Mas todas renegociam dívidas.



Turma da escritura

O ImovelWeb, maior plataforma da categoria no país, descobriu em pesquisa que 29% dos entrevistados apontam casas de condomínio como empreendimento em tendência de alta. Na sequência aparecem os apartamentos com varanda (24%) e propriedades com mais metros quadrados (21%).



Esplanada

