MATOPIBA cresce

A produção de grãos subiu consideravelmente no cinturão chamado MATOPIBA (plantações em regiões dos Estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), mais Goiás e Mato Grosso, no Centro Oeste, conforme apurou a Coluna sobre dados oficiais da Conab. O recorde ficou com Bahia, com alta de 20,6% em consideração à safra de 2019, com dez milhões de toneladas este ano. Até este mês, Goiás registrou 27,5 milhões de toneladas (+ 8,9% ); Mato Grosso ensacou 74,9 milhões de T. (+ 10,2%); Piauí alcançou 5 milhões de T. (+ 6,4%); Maranhão registrou 5,6 milhões de T. (+ 11,3%) e Tocantins, 5,85 milhões de T. (+ 4,5% ). A cadeia do agronegócio segurou o mercado durante a pandemia nestes estados.



Novelão

O poder de polícia do Ministério Público, protagonista das últimas grandes operações contra a corrupção, incomoda muito a Polícia Federal. Mas há forte parceria.



Queimação...

A direção dos Correios (e não só a empresa) está de olho num possível esquema de plataformas e-commerce que fecham contratos diretamente com as franqueadas da estatal.



...terceirizada

Segundo informes, as franqueadas emitiriam postagens e código de rastreamento de objetos vendidos pelo e-commerce, antes da coleta – ou entrega – dos mesmos pelos remetentes. Como em muitos casos isso demora dias, o atraso cai na conta da estatal.



Saúde, doutor Bob!

Tem gente no Ministério Público do Rio de Janeiro torcendo pela melhora da saúde do comandante do PTB, Roberto Jefferson (FOTO); cuja filha, Cristiane Brasil, foi presa suspeita de esquema com programas sociais. Estranharam muito que Jefferson, que a amigos sempre se diz forte como um touro, pegou covid-19 no dia seguinte no qual a herdeira passeou no camburão.



Jogos

Filho da ex-senadora Kátia Abreu, o senador Irajá (PSD-TO) é mais um parlamentar a protocolar um PL (4.495/20) que permite cassinos integrados a resorts no Brasil. Mas ganhou a ira dos ex-donos de bingos, que também lutam pela regulamentação.



Visita

Aliás, Irajá já visitou Las Vegas, terra dos mega cassinos norte-americanos, que têm interesses na legalização dos jogos no Brasil, lembra o BNL – Boletim de Notícias Lotéricas.



Nita na veia

O número chegou ontem a 313 pacientes tratados por Nitazoxanida contra a covid-19 na rede municipal em Volta Redonda, no Sul fluminense. À frente do protocolo autorizado está o médico Edimilson Migowski que, segundo assessoria, “tem tido resultados de eficiência total”.



Antiviral

Segundo relato à coluna, ninguém precisou de internação ou teve complicações colaterais. A Nitazoxanida, aprovada pela Anvisa, é um antiparasitário com ação antiviral, genérico fabricado por vários laboratórios há mais de 15 anos no país.



Point policial

Um dia após a homologação da candidatura do deputado João Campos (PSB) à Prefeitura do Recife, a gestão de Geraldo Júlio – do mesmo partido – amanheceu com 80 policiais federais e oito auditores da CGU na porta da sede. A Operaçao Desumano, a sexta do tipo, apura possíveis desvios de verbas para combate à covid-19.



Moderação

Com o foco no consumo consciente de bebidas alcoólicas, a Ambev promove o “Dia de Responsa” amanhã, às 10, no webinar da Harvard Business Review (HBR). Será transmitido pelo LinkedIn, Facebook e Youtube da HBR Brasil.

Correção

Ao contrário do publicado ontem, o deputado João Campos (Republicanos-GO) é delegado da Polícia Civil licenciado, não aposentado da Federal.



Esplanadeira

# Rede de Supermercados Pague Menos inaugura loja em Campinas (SP). # Align Technology apoia comunidades com doações para Rizoma e Amazone-se. # Rio Ecoesporte promove aulas de yoga, na Praia da Barra, aos sábados, às 8h30. # Fintech JUSTA lança cartão corporativo para PME, em parceria com a ELO. # Prêmio Experiência do Cliente, da startup Track, está com inscrições abertas até dia 30.