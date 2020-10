Por

# Hospital Albert Einstein por meio do PROADI-SUS usa tecnologia no treinamento de profissionais do SUS. # O vereador Cesar Maia vai apresentar proposição para conceder medalha Pedro Ernesto para a ex-deputada constituinte Sandra Cavalcanti. # Raphael Ramirez fala sobre "Eventos 4.0", quinta, às 17h, via Instagram. @labpromuvatijuca.