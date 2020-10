Por

# Portal Tribuna Hoje, de Maceió, parceiro da coluna, vence prêmio Andifes de Jornalismo. # Indicações para o Prêmio Digitalks 2020 podem ser feitas até dia 28. # Fórum Internacional da Royal Canin começa nesta sexta, gratuito e online, com inscrições no https://bit.ly/2TdX1Gq . # TIM discute hoje a importância de se mesclar diferentes gerações em equipes de trabalho, no seu canal no YouTube, às 16h30.