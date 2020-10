Por Leandro Mazzini

A Polícia Rodoviária Federal realizou na quarta-feira uma busca e apreensão em Salvador em operação contra fraude em combustíveis. É uma das poucas operações dentro do Termo de Conduta assinado com a Polícia Federal - a quem caberia o protagonismo - e o Ministério Público. O episódio revelou, para os policiais, como está tensa a situação nas grandes cidades. O zelador de um prédio onde reside um dos principais alvos não quis abrir de jeito algum o portão, pensado ser assalto, apesar dos soldados fardados e da apresentação do mandado judicial. Um policial teve de arrebentar a cerca elétrica e pular o portão. O porteiro seria preso, mas implorou perdão.

Que é isso!?

Roque Saldanha (PMB), figura folclórica e candidato a prefeito em Teófilo Otoni (MG), diz que vai criar um grupo de extermínio para pegar políticos corruptos, se for eleito.

Medalhão

O candidato, popular na cidade por suas polêmicas verbais e medalhões no pescoço, penhorou um deles por R$ 4,5 mil. É o seu maior bem, do patrimônio de R$ 4.820,64.

Justiça a granel

Os sócios da Boate Kiss vão ter que ressarcir a União em R$ 93.212,18, pelas despesas do INSS com o pagamento de benefícios previdenciários de dois ex-funcionários.

Confusão da toga

O advogado Alex Heleno Santore foi proibido pela Justiça de tomar posse como desembargador em Santa Catarina, e o clima ruim aumentou no Tribunal de Justiça do Estado. A canetada veio de cima. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu acórdão do TRF4 que anulou decisão da OAB e do TJSC - ela barrava posse de Osmar Nunes Júnior, o novo escolhido.

É que...

...Santore não cumpria, à ocasião da indicação em 2017, o requisito de 10 anos de advocacia. A decisão do STJ abre caminho para Nunes Júnior na cadeira do Tribunal.

Melou

Um juiz e um advogado foram alvos de buscas ontem em Arapongas (PR) por esquema de tráfico de influência. O da toga concedeu liminar em 2016 permitindo que o atual prefeito disputasse a eleição. A conta chegou agora. Estavam todos monitorados.

Aliás...

...o advogado do prefeito, enrolado com a Justiça, é Guilherme Gonçalves, que também defende clientes ilustres Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, conhecidos do judiciário

Dançou no STJ

O MC Leozinho (FOTO) vai receber R$ 20 mil de indenização do SBT. A emissora usou trecho da famosa música “Ela dança, eu danço” como nome de programa, sem autorização.

MERCADO

Falou asneira

Um correntista de Brasília vai cancelar sua conta no Nubank, diante da declaração da sócia-fundadora, Cristina Junqueira, de que contratar negros seria nivelar por baixo.

Viaja, povo

O povo está ansioso para voltar a viajar, após esses cinco meses de confinamento Brasil adentro. É o que constatou pesquisa Elo / TRVL Lab: 83,27% não realizam viagens a lazer desde abril. Agora, 55% dos entrevistados querem viajar.

Sobre rodas

O carro é a opção de transporte preferida de 61% dos entrevistados. E os destinos mais procurados devem ser os naturais (praia e campo), apontado por 74% das pessoas.

Praias

Em junho a coluna publicou sondagem nacional inédita, em parceria com a Paraná Pesquisas, sobre turismo nacional. Naquele mês, perguntados sobre quais os destinos preferidos, a maioria (35,4%) optou por praias.

Sombra fresca

Em setembro, mês mais quente do ano, pesquisa da OLX constatou que houve aumento de 62% na demanda por climatizadores de ar. A procura por umidificador e ar-condicionado cresceu 46% e 15%, respectivamente. De alta de 7% para os ventiladores.

Esplanadeira

# A jornalista e apresentadora Roseann Kennedy, de Brasília (com passagens por CBN, GNews, TV Brasil) é a nova apresentadora do programa de entrevistas 'Poder em Foco', do SBT, # Amigo Edu, Canal de Educação, finanças e captação digital, realiza Vestibular Online de Medicina. # HCor qualifica mais de 10 mil profissionais de saúde do UPAs e centros de saúde públicos. # Festival 'Ilumina Zona Oeste' acontece, online, entre 6 e 8 de novembro. www.iluminazonaoeste.org.br . # 88i, plataforma de contratação de seguros, é selecionada pela SUSEP para participar do programa Sandbox Regulatório. # TIM firma parceria com Quod, e acordo agilizará acesso a crédito e financiamento no Brasil.