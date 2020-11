O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE) Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Juliana Brizola e Brizola Neto, netos do saudoso Caudilho, perderam a eleição para

vereador em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, respectivamente. O PCdoB foi derrotado

em Olinda, que controla há muitos anos, reduto da esquerda intelectual da grande

Recife. E na capital, os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) racharam a

militância, passaram empatados. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado mostrou sua

força, e elegeu seis prefeitos do DEM no Entorno do DF. O PTB de Roberto Jefferson,

com fundo eleitoral bem menor, elegeu mais prefeitos que o PT no País. O governador

Flávio Dino (PCdoB) viu seu candidato perder em Imperatriz, maior cidade do interior

do Maranhão. E em Lauro de Freitas (BA), onde Lula da Silva está morando, o PT

venceu a prefeitura.



Tem que apoiar

O senador Humberto Costa (PT) (FOTO) e sua trupe no Recife estão num beco sem saída,

mesmo com mais de 400 cargos doados pelas gestões do PSB.



Jogada eleitoral

É pule de dez que o PDT de Marta Rocha vai apoiar Eduardo Paes no Rio de Janeiro no

segundo turno. Marta, aliás, foi jogada de Carlos Lupi para puxar votos anti-Crivella.



Mão forte

O famoso ex-senador Mão Santa (DEM), conhecido por seus longos discursos na

tribuna, foi reeleito prefeito de Parnaíba, no Piauí, com expressiva votação (68%).



Fôlego de menino

Em Muriaé (MG) foi eleito o candidato mais idoso do País. José Braz (Progressistas),

de 94 anos, venceu a disputa contra Grego, o atual prefeito. Braz já governou a cidade

por duas vezes.

Ciber embromation



O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, enrolou o brasileiro com discurso

elegante ao seu jeito. Mas não foi ataque hacker que paralisou a divulgação dos

resultados das eleições no portal do TSE. Foram os servidores sobrecarregados mesmo,

porque ele decidiu desta vez centralizar a apuração em Brasília. Ataque hacker tem toda

eleição, e a forte equipe de TI da Corte sempre blinda o sistema.



Fama não ajuda

Os famosos Kid Bengala, Marcelinho Carioca, Maurren Maggi e Diego Hypolito, ex-

atletas – com exceção do primeiro, ator pornô – não conseguiram vagas nas Câmaras.



Vazio cultural

Os recifenses reclamam que a cidade vem se transformando numa capital sem memória,

sem cultura. Teatros fechados, espaços culturais foram embora (Santander, Correios), e

museu fechado (Mispe).

Das cinzas

Coadjuvante em todas campanhas eleitorais em que participou, o publicitário

pernambucano Marcelo Rios transferiu-se de mala e cuia para a cidade de Sobral (CE),

e conseguiu reeleger Ivo Gomes (PDT), irmão de Cid e Ciro.



Cadê vocês?

Clientes do Banco do Brasil têm dado com a cara no vidro da porta giratória em todo o

País. Várias agências estão sem atendimento presencial nos caixas. Gerentes informam

que a maioria dos funcionários dos caixas estão na faixa etária de risco para

contaminação de Covid-19. Procurada, a assessoria do BB não respondeu.



Pra gringo ver...

O programa de retomada do Turismo no Brasil, apresentando com pompas no Palácio

do Planalto, parece uma ‘viagem’, para gringo ver, e só. Um empresário do setor de

mídia e eventos procurou a Embratur e o MTur com tudo pronto para trazer jornalistas

de sete países para uma press-trip. Todos com passaporte na mão. Há 15 dias ninguém o

responde. E ele pediu apenas o apoio logístico. Mas desistiu.



Sem bicas

A Petrobras passou a integrar o sistema de inteligência da Polícia Civil do Rio de

Janeiro, para combate a furtos de combustíveis em dutos, dando agilidade na elucidação

de inquéritos. Já houve a prisão do líder da maior quadrilha em perfuração e retirada de

combustível de oleodutos, que deu prejuízos de R$ 33,4 milhões para a petroleira.



