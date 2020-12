24/05/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) promove um debate com o tema Fake News: Desafios para o Judiciário e contou com a presença do Presidente do STF, Dias Toffoli, do Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, do Presidente Nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, do Diretor de redação da Folha de São Paulo, Sérgio D'ávila e do Diretor Nacional de Jornalismo do SBT, José Occhiuso Junior no Salão Nobre da USP, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). Foto: Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

Por Walmor Parente*

Antes de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidir manter em vigor as medidas sanitárias emergenciais para o enfrentamento do novo coronavírus, pelo menos oito estados, o Distrito Federal e alguns municípios já haviam renovado os decretos de calamidade. O ministro atendeu a um pedido da Rede Sustentabilidade. Na decisão, também manteve a determinação para que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância) libere o uso emergencial de vacinas em até 72 horas após o pedido.



Recrudescimento

Ao justificar a prorrogação das medidas - sem prazo definido – Lewandowski sublinhou “que a pandemia, longe de ter arrefecido o seu ímpeto, na verdade dá mostras de encontrar-se em franco recrudescimento”.



Vitória

Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede (AP), a decisão é uma vitória: “A pandemia não acabou e a omissão do Governo prejudica de forma absurda nossa população”.



Gradativo

Para a Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Economia, não houve retirada “abrupta” do auxílio emergencial. “O fim (do auxílio) foi gradativo e amplamente anunciado", posiciona o órgão.



Mega

Mais de 6 milhões de reais deixaram de ser resgatados este ano por ganhadores da Mega-Sena. Após a realização dos sorteios, os prêmios prescrevem em 90 dias. Os recursos dos bilhetes premiados - não resgatados no prazo - são repassados ao FIES, programa de financiamento do ensino superior.



Virada

As loterias federais arrecadaram este ano, até o momento, R$ 15,7 bilhões, conforme dados da Caixa solicitados pela Coluna. Valor abaixo do registrado em 2019: R$ 16,7 milhões. A Mega-Sena da Virada sorteia hoje R$ 300 milhões.



Dissidente



A disputa pela sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara poderá ter pelo menos cinco candidatos. Além dos já anunciados – Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) – Fábio Ramalho, do MDB de Minas, mantém a intenção de disputar o comando da Casa.



Posição

Indeciso sobre o apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), o bloco de oposição (PT, PDT, PSB e PCdoB) cogita lançar candidatura própria. Para marcar posição, o Psol, bancada que reúne dez deputados, também terá um parlamentar na disputa em fevereiro.



Comissões

Candidato apoiado pelo Planalto, Arthur Lira (PP-AL), se eleito, concorda em reduzir o número de comissões permanentes – atualmente 25 - da Câmara. Também garante independência Casa e votação de reformas, em resposta a uma carta assinada por 29 deputados que ainda não declararam apoio a nenhum dos candidatos.



Privilégios

O grupo dos 29 defende ainda que o próximo presidente da Câmara implemente medidas como a revisão da estrutura organizacional e de carreiras, a redução e racionalização dos gastos dos gabinetes e a eliminação de privilégios.



Paridade



O Recife concluiu a reforma do secretariado. Nove, das 18 pastas, serão chefiadas por mulheres. Os demais cargos de lideranças, como diretorias, secretarias executivas, empresas de economia mista e autarquias seguirão o mesmo modelo. É a primeira cidade do Brasil a alcançar a paridade do gênero.





Doação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) doou R$ 20 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para apoiar as ações de combate ao novo coronavírus.



A entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford no Brasil deve ser feita até 15 de janeiro, prevê a Fiocruz. A estimativa, segundo a Fundação, é de que o primeiro lote (com 1 milhão de doses) seja entregue entre os dias 8 e 12 de fevereiro.



ESPLANADEIRA



# Disensa, rede de franquias de materiais de construção, inaugura dez lojas com bandeira MAX até janeiro. # Global Trend chega ao final de 2020 presente em 90% do território nacional. # Americanas amplia sortimento de produtos das marcas exclusivas School Basics e Office Basics. # Parceiro da Construção, plataforma da Saint-Gobain, promove a partir de janeiro treinamentos para profissionais de arquitetura e construção.



A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de sugestões para

