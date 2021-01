Rodrigo Pacheco - senador ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Por Walmor Parente (interino)

Publicado 15/01/2021 12:00 | Atualizado 15/01/2021 13:57

Filiado ao PT por anos e ex-presidente do Cade, o advogado Vinícius Marques Carvalho continua a dar as cartas no órgão de defesa concorrencial. Graças a sua influência, um conselheiro do Cade fez uma manobra que beneficiou uma gigante do segmento de combustíveis que contrata os serviços de Carvalho. O que ninguém entende é como o PT ainda exerce poder no governo de Jair Bolsonaro.



Clientes

Detalhe: Vinicius também foi conselheiro-mor e ex-ministro chefe da Secretaria Geral dos Governos Lula e Dilma e continua agindo para atender os interesses de seus eternos aliados, agora clientes. Em Brasília, comenta-se ainda que tem muita coisa para emergir nesta atuação do petista junto ao Cade e a outros órgãos do Executivo.



Proeza

Ao estilo “PT de agir”, ele conseguiu que um conselheiro, indicado pelo próprio Governo Bolsonaro, fizesse a avocação de um processo após o decurso do prazo previsto em lei, tomando a decisão no apagar das luzes do expediente, às 19h20, do dia 4 de janeiro de 2021.



Outro lado

À coluna, o escritório VMCA posiciona que seus profissionais representam clientes no Cade em alguns processos e as reuniões com conselheiros estão nas agendas públicas das autoridades. O Cade afirma não ter esse tipo de levantamento (agenda com conselheiros e empresas atendidas pelo advogado em processos no órgão).



Inquéritos Ford

O MP do Trabalho instaurou três inquéritos civis para mitigar os impactos do encerramento das atividades nas três fábricas da Ford. Ao MPT, advogados da multinacional repetiram as alegações para justificar a saída da empresa no Brasil. Também se comprometeram em encaminhar os dados que serão requisitados no âmbito dos três inquéritos.



Terceirização

O Ministério Público do Trabalho e a Ford travaram, durante oito anos, um processo no qual a montadora respondeu por irregularidades na terceirização de atividades. Em 2019, chegaram a um acordo. À coluna, o MPT confirmou que, ao longo do ano passado, a multinacional quitou R$ 10 milhões a título de indenização por danos morais coletivos.



Renda e emprego

A Câmara de Consumidor do Ministério Público Federal também instaurou procedimento para acompanhar os impactos do fechamento das fábricas. Na portaria, o subprocurador-geral, Luiz Augusto Santos, menciona “possíveis impactos prejudiciais capazes de provocar a redução dos níveis de renda e emprego nacionais, afetando negativamente a economia do país”.



Pedido

No encontro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e secretários da pasta, prefeitos de cidades do Nordeste pediram para que profissionais da Educação entrassem no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19.



Prementes

O pedido, no entanto, foi negado pela pasta. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, disse aos prefeitos que há grupos “muito mais prementes”.



Alinhados

Com o apoio do PDT, o bloco de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) - FOTO - , por quem o presidente Jair Bolsonaro diz ter “simpatia”, já soma 44 senadores. Além do PDT (com três parlamentares), outra bancada de oposição ao Planalto, o PT, já declarou voto em Pacheco.



Apelo

Em apelo para que a população brasileira se vacine, a Associação Médica Brasileira (AMB) critica as fake news – “desinformação e desserviço” – e lembra da “importância fundamental das vacinas para controle das mais diversas doenças infecciosas, entre as quais a covid-19”.



Consumo

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu pela quinta vez seguida em janeiro de 2021 (0,7%) e subiu a 73,6 pontos. Contudo, mesmo com as recentes altas, o indicador registrou o pior desempenho para um mês de janeiro desde o início da série histórica, em 2010.



Esplanadeira

# Golden Tulip Goiânia Address inaugura restaurante 'Seu Jambu'. # Bayard Do Coutto Boiteux lança, em maio, livro "Paixão por fotografar o Rio". # Solista da Orquestra Sinfônica Nacional, violinista Ana de Oliveira estreia álbum solo "Dragão de Olhos Amarelos". # Livro “Pássaro de Seda”, da escritora Isa Colli, entra para Anuário 2021 da Associação de Escritores e Ilustradores Infantis e Juvenis (Aeilij).