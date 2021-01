A senadora Simone Tebet (MDB-MS) Roque de Sá/Agência Senado

Por Leandro Mazzini

Publicado 27/01/2021 12:00

Presidente de um dos partidos com mais votos no Congresso Nacional e boas bancadas

em Assembleias Estaduais, o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) tornou-se o

homem mais poderoso do Governo sem ter cargo. A eminência parda do presidente Jair

Bolsonaro transita com desenvoltura no Legislativo, passa por portas palacianas sem

agendas e virou alvo de demandas diversas suprapartidárias. Emplacou um ministro no

Supremo Tribunal Federal – ele é o principal padrinho da indicação de Nunes Marques,

e comemorou abertamente no Twitter – e pode conquistar a presidência da Câmara dos

Deputados na figura de Arthur Lira, deputado de seu partido que apadrinha. É do

Progressistas uma das futuras vagas na iminente minirreforma ministerial.



Na moita

Ciro articula levar para a legenda um nome de vitrine para indicar de vice na chapa

presidencial da tentativa de reeleição de Bolsonaro, cujas tratativas já começaram.



Ser com discrição

O senador ativou o modo ‘ser sem ser visto’ e ganhou a confiança do presidente da

República. Mas é especulação qualquer menção a ele como eventual vice na chapa, por

ser alvo da Operação Lava Jato como um dos ilustres da Lista de Janot, o ex- PGR.



Pé de guerra

A corrida pelas presidências da Câmara e do Senado rachou de vez o DEM. O

presidente da Câmara (DEM-RJ), Rodrigo Maia (RJ), e o presidente nacional do

partido, ACM Neto (BA), estão em pé de guerra por causa dos deputados que

contrariam a orientação da bancada e declaram voto em Arthur Lira (PP-AL).



Véspera

Maia esperava mais engajamento do presidente do DEM na campanha de Baleia Rossi

(MDB-SP). Sem a intervenção de ACM, a maioria dos democratas ameaça, às vésperas

da eleição, derrotar Maia e fechar com o bloco de Arthur Lira.



Fissura

Outra fissura no DEM envolve Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi

Alcolumbre (AP). Os dois não se falam desde que o STF barrou a possibilidade de

reeleição no Congresso. Recente, Alcolumbre ignorou o ofício de Maia com pedido para

convocação da Comissão Representativa do Congresso Nacional.



Rival

Estagnada, a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) (FOTO) à presidência do

Senado perde apoio até dentro da bancada emedebista. Pelo menos quatro – dos 15

senadores – já falam em votar no rival Rodrigo Pacheco (DEM-MG).



Privatizações

Para acalmar o mercado e evitar novas baixas, a equipe econômica tem posicionado a

investidores que a agenda de privatizações tende a avançar no Congresso com a eleição

de aliados do Planalto para os comandos da Câmara e do Senado. Wilson Ferreira

deixou a presidência da Eletrobras por conta das dificuldades de desestatização da

empresa.



Dever de casa

Antes de decidir o partido ao qual irá se filiar após as eleições do Congresso, o

presidente Jair Bolsonaro quer saber, com detalhes, como está a atual situação em cada

Estado das siglas que o convidaram. O PTB já fez o dever de casa e entregou ao

presidente um “dossiê” sobre atuação e alianças do partido até em municípios.



Segunda onda

Medidas de distanciamento menos rígidas podem agravar a segunda onda de Covid-19.

É o que aponta estudo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea): “Entre os

meses de abril e dezembro de 2020, o grau de rigor das medidas de distanciamento

diminuiu de 6,3 para 2,9 (-54%) – em uma escala de 0 a 10. No mesmo período, o

número médio de novos óbitos aumentou de 1,0 para 3,1 por 1 milhão de habitantes”.



Fura-fila

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) propõe alterar o Código Penal para tipificar

como crime a “burla à ordem de vacinação”. Pela proposta do tucano, quem furou fila

pode pegar prisão de três meses a um ano, mais multa. Se o agente for autoridade ou

servidor púbico, a pena pode chegar a um ano e meio.



Painel

O painel artístico feito por artistas para o projeto beneficente do Instituto da Primeira

Infância (Iprede) foi retirado do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. À

Coluna, a Fraport Brasil, que administra o terminal, diz que “o quadro foi retirado em

função das obras”e depois será reinstalado.



ESPLANADEIRA

# Presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto Pinato (PP-SP),

emitiu uma nota agradecendo ao presidente chinês Xi Jinping por permitir a

exportação de insumos para a produção de vacinas contra o Covid-19. # Confiança do

consumidor caiu pelo quarto mês consecutivo, segundo Índice da Fundação Getulio

Vargas (FGV). # Termina na sexta, 29, o prazo para a regularização e inscrição no

Simples Nacional das micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por

ano. # Faleceu ontem, 26, Ruth Vidal Martins, esposa do jurista Ives Gandra.

