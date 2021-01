general Luiz Eduardo Ramos Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 29/01/2021 12:00

Parlamentares e ministros atribuem ao chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, a migração de votos e apoios do apadrinhado de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB-SP), para o candidato do Planalto, Arthur Lira (Progressistas-AL). Desde o dia 9 de dezembro, quando Lira lançou sua candidatura, o gabinete de Ramos na Presidência recebe, diariamente, uma peregrinação de deputados de vários partidos, inclusive da oposição.



À mesa

As conversas, claro, envolvem a liberação de emendas parlamentares e mais espaço nos ministérios, além de temas relacionados aos redutos eleitorais dos deputados.



Virada

Dias atrás, Baleia Rossi liderava a corrida para a disputa que será definida na segunda-feira, 1º de fevereiro. Com a interferência de Ramos, Bolsonaro e outros ministros, Lira virou e hoje – favorito - conta com mais de 250 votos.



Despedida

Apesar do empenho para eleger Arthur Lira, o general Ramos deverá deixar o comando da Secretaria de Governo após o pleito na Câmara. Na reforma ministerial que está sendo desenhada, o cargo poderá ser entregue a um parlamentar do Centrão.



Gasto$

Os gastos com alimentos em 2020, que levantaram polêmica nos últimos dias – em especial, o leite condensado –, são de todo o governo federal, não só dos palácios (Planalto e Alvorada). Incluem despesas com programas sociais e ministérios, como Defesa e Educação.



Menos, presidente

Mas nada justifica a reação do presidente Jair Bolsonaro de lançar palavras de baixíssimo calão contra a imprensa em resposta à divulgação dos gastos. E muito menos ser aplaudido por uma claque de ministros e artistas de sertanejo.



Despesas

Dados das “Despesas Públicas” do Portal da Transparência do Governo Federal só estão disponíveis até o dia 31 de dezembro de 2020. O atraso nas informações de janeiro - empenho, liquidação e pagamento -, diz a Controladoria-Geral da União, se deve a

alterações no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).



Variante

Pesquisadores cruzaram dados de voos da ANAC e apontam que os aeroportos de São Paulo, Guarulhos, Brasília, Rio de Janeiro (Santos Dumont), Confins, Porto Alegre, Rio de Janeiro (Galeão), Salvador, Curitiba, Recife, Fortaleza, Campinas, Florianópolis e

Vitória têm maior vulnerabilidade à variante do coronavírus encontrada em Manaus.



Protocolo

Os profissionais que integram o Observatório Covid-19 lembram que vários estados estão recebendo pacientes de Manaus que são, por vezes, acompanhados de familiares, sem que nenhum protocolo especial tenha sido implementado para documentar os casos

e monitorar possíveis transmissões ocorridas com a nova variante entre estados.



Ruralistas

Com peso para definir a eleição na Câmara, a bancada ruralista está 80% fechada com Arthur Lira (PP-AL), segundo estimativa apresentada por deputados ao presidente Jair Bolsonaro em café-da-manhã no Palácio da Alvorada.



Rombo

Segundo o Tesouro Nacional, o déficit nas contas do governo foi de R$ 743,787 bilhões em 2020 - o maior da série histórica, que começou em 1997. O rombo bilionário é 666,5% maior que o registrado em 2019 (95,065 bilhões).



Fisco

Entidades que representam o Fisco brasileiro encaminharam aos candidatos às presidências da Câmara e do Senado pedido de prioridade à votação da Reforma Tributária. “A única capaz de produzir resultados imediatos, como a geração de empregos, a justiça fiscal e destravar a Economia”, defendem na carta.



