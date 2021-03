Médica Ludhmilla Hajjar cantando para Dilma Rousseff Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:27 | Atualizado 16/03/2021 12:31

Brasília - A médica Ludhmilla Hajjar, que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde, apareceu em um vídeo antigo cantando "Presidenta I Love You" para a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. O vídeo viralizou nas redes sociais após Hajjar ser considerada a sucessora de Eduardo Pazuello. A doutora, no entanto, não aceitou o cargo na pasta pois não havia "convergência técnica" entre ela e o governo. Hajjar defende o isolamento social e é contra o uso de azitromicina, ivermectina, cloroquina para tratamento da covid-19.

No vídeo, Ludhmilla aparece tocando violão e cantando "Amor I Love You", da cantora Marisa Monte, para Dilma, que, na ocasião, estava no hospital. A médica ainda faz uma adaptação na letra da música para mostrar seu apreço à ex-presidente.

Confira o vídeo abaixo:

Dra. Hajjar canta "Presidenta I Love You" para Dilma no hospital. Vídeo de arquivo. A felicidade da paciente é latente. pic.twitter.com/o1ND4utf94 — Coluna Esplanada (@colunaesplanada) March 16, 2021