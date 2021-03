Por O Dia

Publicado 23/03/2021 00:00

Brasília - Um balanço da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) de ontem, ao qual a coluna teve acesso, mostra uma radiografia de como o Brasil não segue um padrão de combate ao coronavírus, diante de diferentes decretos de prefeitos e governadores. Hoje, dos filiados à ABRASCE, há 382 shoppings fechados no país; 194 abertos com restrições e 25 shoppings abertos sem restrições (com movimentação livre de cidadãos). A maior parte dos shoppings fechados está no Estado de São Paulo, com 188 unidades. Já no Estado do Rio de Janeiro há 67 abertos com restrições. Em Brasília, os shoppings continuam de portas bloqueadas.

Fiquei

Esse é o motivo da demora da saída do Ministério da Saúde, a despeito de o presidente Jair Bolsonaro já ter anunciado o médico Marcelo Queiroga. Pazuello quer foro.

E o patrão?

Empresários criticam governadores pelo lockdown em especial pelo fato de assinarem decreto fechando o comércio, mas sem qualquer plano de ajuda financeira ao patronato.

Brasil rachado

Uma interessante sondagem da Paraná Pesquisas mostra o perfil da militância: dos 2.100 entrevistados em 200 cidades, 27,6% se dizem 'bolsonaristas', e 22,3% se declaram 'lulistas'. A maioria (46,3%) disseram nem um, nem outro. E segue o Fla x Flu pré-eleitoral.

Século 21

Uma ex-funcionária de empresa de gestão de processos será indenizada em R$ 8 mil pelo ex-empregador, em Belo Horizonte, por sofrer assédio moral. No pior caso, foi chamada de 'feia' e 'esquisita' pelo gerente.

Aborto, de novo

O PL 168/21 na Câmara de Vereadores de São Paulo autoriza o aborto assistido na rede hospitalar municipal. Foi apresentado pela bancada do PSOL. É o que chamam de 'Programa de Atenção Humanizada ao Aborto Legal e Juridicamente Autorizado'.

Na fila

O general Paulo Chagas, militar da reserva que foi candidato em 2018 ao Governo do DF, enviou a grupos do Whatsapp uma carta-manifesto titulada "Renovar é preciso!". O conteúdo foi interpretado, por muitos que o conhecem de perto, como indicativo de que pode ser candidato a presidente da República ano que vem.

Memória

Paulo Chagas está sem partido. Ele era filiado ao PRP, que se fundiu ao Patriota ano passado, mas antes da fusão ele pediu desfiliação. Aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, Chagas passou a ser um crítico dele e do governo ano passado.

Policiais x Covid

Após a morte de um coronel do BOPE, vazaram em grupos de Whatsapp áudios do ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM), do DF, e a resposta do presidente Bolsonaro. Fraga pede ao presidente para incluir os policiais como grupo prioritário na vacina contra a covid-19. Bolsonaro diz que fará o possível, mas alega barreiras legislativas.

No front

O secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, incluiu os farmacêuticos e outras 13 categorias que atuam na praça como grupos prioritários para a vacinação. Ontem, a coluna publicou que 17 farmacêuticos já morreram no DF e entorno vítimas do vírus.

Encontro marcado

O chanceler Ernesto Araújo tem encontro (virtual) marcado com o deputado federal Aécio Neves, novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, amanhã de manhã. Araújo, o polêmico ministro do MRE, só esteve na Câmara duas vezes desde que tomou posse em 2018.

Mais um

Faleceu ontem em Curitiba, vítima de covid-19, o ex-senador e fundador da construtora CR Almeida Henrique do Rego Almeida.





Atrás da mesa

Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante coletiva sobre as acoes do ministério contra a covid-19 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O general Eduardo Pazuello está com medo. Ele assina todos os bilionários contratos, e é o seu CPF em todos eles. Sem foro privilegiado, pode até ter pedido de prisão na rua.

