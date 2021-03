Deputada federal Flávia Arruda (Pl-DF) Luis Macedo/Câmara dos Deputados

Por Leandro Mazzini

Publicado 31/03/2021 12:00

A deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência, é indicação de Valdemar da Costa Neto, o dono do PL. Ele vai entrar chutando portas no Palácio a partir de agora, desfilar flanando pelo poderoso 4° andar, ter acesso a todos os ministros e certo controle das demandas do Congresso Nacional. Ex-personal trainer do atual marido, Flávia conquistou há poucos anos o coração de José Roberto Arruda, então governador do DF, que foi preso e processado na Operação Caixa de Pandora. Arruda alavancou a carreira política da neófita no plenário. O novo poderoso casal da República tem o hábito de descansar em pousadas de luxo da cidade histórica de Pirenópolis (GO), a 150 km da capital.

Rebaixado

O ministro André Mendonça saiu do Ministério da Justiça de volta para a AGU sem receber diretores de entidades classistas subordinados à pasta. Agora, se precisar deles...



Aliás...

...A Polícia Federal, insatisfeita com a gestão Mendonça, fez seguidas manifestações nas portas das Superintendências Regionais nos dias anteriores à sua demissão.



Quepe sem boton

Oficiais veteranos e políticos cascudos pinçaram com lupa na nota de despedida do general Azevedo e Silva a palavra “preservei” as Forças como instituições.



EXTRA

Conexão Panamá

Duplamente investigado pela Operação Lava Jato por operar um banco no Panamá que prestava serviços para empresas de fachada envolvidas no esquema revelado pelo ‘Panama Papers’, colaborando para a prática de lavagem de dinheiro de companhias investigadas na Lava Jato, o empresário Nelson Nogueira Pinheiro, seus familiares e o grupo Brickell, de Pinheiro, passaram a ser cobrados em 2018 por dívidas junto a credores privados.



Drible judicial

A família começou desde então uma dupla manobra para tentar escapar das cobranças. A primeira tentativa, a Justiça vetou em 2020, quando a recuperação judicial foi rejeitada. Mas a família vem conseguindo se desfazer do patrimônio mesmo assim.



Saldo no azul

Em 2017, um ano após a segunda batida da Lava Jato em Nelson Pinheiro, a mãe do empresário transferiu para uma holding controlada pela família mais de R$ 22 milhões em imóveis. E no fim de 2019, dois filhos do empresário venderam imóveis, no valor total declarado de R$ 10,5 milhões.



Em tempo

Um deles, um apartamento em São Paulo no valor de R$ 2,98 milhões, foi vendido para o famoso advogado Vinícius Marques de Carvalho, ex-presidente do Cade.



Stand by

Delegados e agentes da PF aguardam um sinal do delegado Anderson Torres, novo ministro da Justiça, para decidir se o apoiam oficialmente. Querem saber se será um representante da categoria no MJ. Hoje, Torres é bem avaliado entre os pares na PF.



Deu no que deu

O deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) foi voto vencido entre colegas ao alertar da importância de fechar o Congresso Nacional nesta pandemia. Ninguém ouviu.



Poder & blindagem

O governador João Doria Jr (PSDB), de São Paulo, tem informações sigilosas de real risco de atentado contra sua vida nas ruas. Reuniu a cúpula da Segurança do estado e até representantes de instituições federais no gabinete na noite da segunda-feira, quando anunciou a decisão de residir no Palácio dos Bandeirantes.



Correu pro QG

Um dos presentes na reunião com Doria Jr, o comandante militar do Sudeste, general Tomás Ribeiro Paiva, saiu às pressas desta reunião com o governador ao ser informado de que o clima em Brasília já não estava bom na cúpula das Forças Armadas.



Olho neles

Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores nem assumiram e já sabem que terão de prestar contas no Congresso. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) mudou a pauta de hoje e incluiu requerimentos para que o general Braga Netto (Defesa) e o embaixador Carlos França (MRE) compareçam – mesmo que virtualmente – ao colegiado para falar sobre as suas prioridades.



Os candidatos

Até ontem à noite, esses eram os nomes à mesa do presidente Bolsonaro para escolha do novo comandante do Exército: General Freitas, General Amaro, General Laerte, General Freire Gomes, General Carvalho, General Arruda, General Stumpf, General Tomas, General Theophilo, General Soares, General Fernandes, General Negraes, General José Eduardo, General Amin, General Novaes.



Esplanadeira

# Standard and Poor’s Global Ratings eleva rating da Direcional Engenharia na Escala Nacional Brasil para brAAA, com perspectiva estável. # Procura por máscaras e álcool em gel registra aumento de mais de 100% na plataforma digital de produtos de saúde Suprevida. # Jô Ramos torna-se sócia honorária da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, e será correspondente internacional da instituição. # Ambev transforma parte da cervejaria Colorado, em Ribeirão Preto (SP), para produzir e envasar oxigênio para o sistema de Saúde.