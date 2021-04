Lula Miguel SCHINCARIOL/AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 06/04/2021 12:00

A cúpula do PT está revoltada com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, de ter agendado para dia 14 de abril na pauta do plenário o julgamento do pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de impugnação da decisão monocrática do ministro Edson Fachin, a que anulou todas as condenações de Lula da Silva apontando incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba nos processos. Em suma, após tanta comemoração do gol eleitoral do petista, o pênalti foi para o VAR – uma alusão às jogadas polêmicas no futebol. O PT cita “perplexidade” com a decisão de Fux, aponta validade inquestionável na decisão de Fachin e chama a pauta de tentativa de “cambalhota jurídica” patrocinada por setores insatisfeitos com a absolvição.



Corte rachada

Fontes da coluna consultadas ontem à noite indicam que, hoje, Lula da Silva tem um voto de vantagem no plenário. Se alguém mudar seu entendimento, a decisão é de Fux.



Puxadinho judicial

Ontem, os advogados de Lula correram para peticionar no STF o Habeas Corpus 164493, que pede a suspeição do então juiz Sergio Moro em outros dois processos. No caso do sítio de Atibaia, e no do imóvel do Instituto Lula.



Vaivém

O senador Jaques Wagner avisou a Lula e a correligionários mais próximos que vai disputar novamente o Governo da Bahia. E o governador Rui Costa tentará o Senado.



Volta de Monteiro

O ex-senador Armando Monteiro, expulso do PTB por ser crítico a Bolsonaro e hoje no PSDB, voltou a tomar gosto pela política. Ocupa a mídia para falar de Economia e política. É candidato ao governo de Pernambuco com as bênçãos do presidente nacional do partido Bruno Araújo, e da prefeita de Caruaru, Raquel Lyra .



Aquece o frevo

O clima eleitoral vai ferver ano que vem. Na outra ponta, no MDB, o senador Fernando Bezerra Coelho é o nome natural na disputa, ou pode impulsionar a candidatura do filho Miguel Coelho, hoje prefeito de Petrolina. Porém Jarbas Vasconcelos, presidente do MDB estadual, é só elogios ao PSB do governador Paulo Câmara.



Pezão recluso

Ainda sobre o caso Luiz Fernando Pezão, o ex-governador do Rio, em prisão domiciliar, processado na Justiça Federal no Rio. O MPF alega que ele fez movimentação em dinheiro em espécie porque sua conta investigada está inativa desde 1997. Mas não houve prova ainda. Pezão reclama que ficou preso 12 meses e 11 dias, sem ser antes ouvido.



Ellen no IRB

A ex-ministra do STF Ellen Gracie está listada ao lado de oito conselheiros na chapa a ser eleita para o conselho de administração do Instituto Brasil Resseguros dia 30.



Ringue

O TSE já avisou ao presidente Jair Bolsonaro que não tem condições implantar o voto impresso ano que vem. Assim como nas eleições anteriores. Bolsonaro insiste.



No vermelho

O deputado federal Vinicius Farah (MDB-RJ) pediu ao Ministério da Economia uma trégua para os prefeitos. A meta é suspender, enquanto durar a pandemia, a inscrição no CAUC, espécie de SPC dos municípios. Farah tem dados da Confederação Nacional dos Municípios que apontam 75% das 5.568 no vermelho. Isso as impede de receber repasses de recursos federais.



No vermelho 2

A transferência anual para municípios está estimada em R$ 23 bilhões, em especial pelo Fundo de Participação Municipal. “Seria uma medida emergencial. Senão, corremos o risco de ter um apagão administrativo”, explica o deputado.



Em boa hora

O Mercado Livre vai doar R$ 5 milhões em parceria com ONGs para o combate ao coronavírus no Brasil. Segundo a empresa, as “iniciativas estão focadas principalmente no combate à fome e na disponibilização de recursos e insumos para a saúde pública”.



Esplanadeira

# Febratex 2021 começa dia 10 de agosto, em Blumenau (SC), com Moda Online Marketplace e outros 20 expositores. # IdeiaGov prorroga, para dia 12, inscrições para 1º Programa de Aceleração. # Log-In Logística Intermodal, empresa que administra Terminal Portuário de Vila Velha (ES), abre 17 vagas de motoristas exclusivas para mulheres. # Diretor executivo Rodrigo Geammal lança Camisetas que Transformam, loja digital em parceria com a marca Reserva.