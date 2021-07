Valdemar Costa Neto AGêNCIA BRASIL

Por Leandro Mazzini

Publicado 07/04/2021 12:00 | Atualizado 14/04/2021 17:48

Brasília - Agentes fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) estão com medo de tomar medidas contra a formuladora de combustíveis Copape, flagrada em fiscalização recente que encontrou inúmeras irregularidades, por causa das ligações do mentor intelectual da operação, conhecido como Beto Louco, com a facção criminosa PCC.



Em nota à Coluna, a Copape informa "não ter qualquer relação com pessoa chamada de 'Beto Louco'". E que "Não há motivo algum que pudesse intimidar agentes públicos".

Boquiabertos

Ministros estão brabos com o colega Edson Fachin, no STF, porque foram surpreendidos com sua decisão monocrática no caso Lula.



Data venia

É hábito nos bastidores da toga avisar aos pares que irá se analisar tema polêmico, para que ministros recebam com naturalidade o tamanho da repercussão.



Pazu sem paz

O deputado Hildo Rocha apresentou requerimento (15/21) para o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, se explicar numa comissão da Câmara.



Fantasma...

A Marinha do Brasil precisa urgentemente passar uma lupa nas aposentadorias e rever a política de provas de vida dos seus aposentados e beneficiários. O Superior Tribunal Militar (STM) acaba de condenar duas mulheres – uma filha e uma sobrinha-neta de uma beneficiária – que receberam ilegalmente por 17 anos a aposentadoria de uma senhora que morreu em agosto de 2000. O prejuízo para a União pode chegar a R$ 3 milhões.



...milionária

O crime foi tão sem-vergonha que as duas mulheres fraudaram documentos e até uma terceira pessoa se passava pela beneficiária por todos esses anos. A filha e a sobrinha-neta da saudosa foram condenadas a 5 e 2 anos de prisão por estelionato. Não foi constatado, no inquérito, participação de militares ou servidores. E a pior notícia para a União: não há saldo em conta das acusadas para devolução do dinheiro.



Dose privada

Os grupos de Luciano Hang (Havan) e Carlos Wizard, executivos bolsonaristas, capitaneiam a demanda por compras de vacinas contra covid para aplicar nos funcionários. A grita foi tão alta que o próprio presidente Jair Bolsonaro decidiu enviar ao Congresso uma Lei (948/21) para permitir a compra sem doação ao SUS.



Em tempo...

...A Receita Federal pede prioridade para vacinação de servidores nas Superintendências Regionais Brasil adentro. Alegam que são agentes de segurança, como policiais.



Ele voltou

Publicamos que Valdemar da Costa Neto (FOTO), dono do PL, ia flanar no Palácio do Planalto com a nomeação de Flávia Arruda para ministra, lembram? Começou ontem mesmo, com a posse dela. Há muitos anos Valdemar não pisa nem posa no tapete presidencial. Desde o primeiro Governo de Lula da Silva.



Quem foi?

Muito se discute o peso da ideologia de ministros, ou o poder de seus padrinhos políticos, em seus votos no Supremo Tribunal Federal (STF). Teses, teorias. Mas até hoje a PF e a Secretaria de Segurança da Corte não sabem quem instalou uma escuta ambiental debaixo da mesa no gabinete do então ministro Joaquim Barbosa. Isso, um fato, revelado pela coluna em 2016. E lá se vão cinco anos.

Aliás...

...a escuta , já desativada, foi encontrada numa varredura quando o gabinete já era utilizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso.



Gotinha na briga

Bolsonaristas espalham card virtual com imagem do Zé Gotinha e dos números do vacinômetro de segunda-feira: 42,9 milhões de vacinas distribuídas pelo governo federal, e 21 milhões de doses aplicadas. E cobram governadores, com a pergunta provocativa: “Zé gotinha está de lockdown?”



Roda a roleta

O STF incluiu na pauta desta semana o julgamento do mérito do RE 966.177, que poderá (ou não) poderá descriminalizar os jogos de azar, com precedente jurídico no Rio Grande do Sul.