Marielle Franco Reprodução/Mídia Ninja

Por Leandro Mazzini

Publicado 09/04/2021 12:00

Brasília - Representantes de entidades patronais pedem urgência ao Governo federal na solução para crédito imediato e facilitado nos bancos oficiais, e apoio do Ministério da Economia e Banco Central junto a bancos privados. As instituições começaram a bloquear crédito com os reports de alto risco de calotes nos empréstimos, diante do cenário pandemia-economia. O empresário Reynaldo Lima Jr, do Sescon-SP, do setor de comércio e serviços, cita que o Brasil pode seguir o modelo dos Estados Unidos: cheques do governo pelos Correios. “Eles parecem atrasados, mas não são. Evitam que o dinheiro fique preso a burocracias válidas para condições normais”.



Quem foi?

Prenderam um vereador suspeito de assassinato no Rio, mas até hoje a Polícia Civil não sabe quem mandou matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) - FOTO. O pistoleiro preso é só omertà.



Ondina News

Jaques Wagner nega sua candidatura ao Governo da Bahia. O carioca-baiano é discreto. Diz que nada está decidido. A conferir os próximos capítulos da sucessão.



Mato Grosso-Pará

O ministro Tarcísio de Freitas tem uma meta até fim do Governo: concluir a Ferrogrão. É o seu cartão postal para se cacifar para um eventual segundo mandato de Bolsonaro.



Trava...

A oposição critica o presidente Jair Bolsonaro pelo atraso na compra e liberação de vacinas contra o Covid-19. Mas também não ajuda. Querem o caminho mais longo e

burocrático para a liberação de doses de laboratórios não analisadas: audiências públicas

com representantes da Anvisa, Ministério da Saúde, debates com especialistas etc.



...nessa hora?

Para a base governista, isso é trabalho apenas para a Saúde e Anvisa. Fazer debate agora é uma burocracia parlamentar que, no momento, só servirá para dar promoção e publicidade aos parlamentares.



Lotação

Cresceram nas estradas os registros das Polícias Rodoviárias de flagrantes de transportes clandestinos, diante das restrições aos ônibus impostas pelas prefeituras.



Sem aumento

Mesmo com o aumento de 39% no custo do gás natural anunciado pela Petrobras, a Gasmig decidiu manter a tarifa do gás residencial até 2022 sem aumento.



Raios x

Um balanço da Confederação Nacional de Municípios mostra que 71,14% das prefeituras brasileiras estão irregulares na situação cadastral junto à União para efeitos de repasses federais, e 28,86% estão regulares. Minas Gerais é o estado que tem mais cidades em situação ok (49,47% de 853 cidades), enquanto no Amazonas somente 4,84% estão em dia com cadastro – do total de 62 municípios.



Fator pandemia

Pesquisa do Imovelweb mostra que 78% dos entrevistados usuários do portal desejam trocar de imóvel, de preferência com mais espaços livres.



Zé Esplanador

Para Zé Esplanador, nosso fiel leitor, o governo trata mal o povo pobre, e pior o patronato, que sequer tem auxílio emergencial para segurar as empresas neste Brasil que é uma das maiores cargas tributárias e burocracias empregatícias do mundo.



Esplanadeira

# Brazil Conference at Harvard & MIT 2021 começa domingo, com presença de Ciro Gomes e Luciano Huck. # Temporada de apresentações gratuitas e online do Tangueiros In Concert termina dia 10. # Superintendência de Seguros Privados encerra fiscalização especial que mantinha no IRB Brasil RE. # Presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, participa do evento IoT Day hoje no painel “A importância da

Vacinação no Brasil e no mundo”.