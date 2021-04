Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 12/04/2021 12:00

Nenhuma região do Brasil tem tantos candidatos a vice-presidente para Lula da Silva como o Nordeste. A lista é encabeçada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) e conta também com o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e agora aparece o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). Rui Costa, da Bahia – o maior colégio eleitoral da região – que deixa o Palácio de Ondina, é vez ou outra citado pelo núcleo próximo do ex-presidente.



Lula lá...

A despeito de o STF agendar para quinta-feira o pedido de impugnação da anulação das condenações de Lula da Silva, ele segue dando entrevistas à mídia estrangeira.



...na Itália

Ao Telegioarnale 2 da RAI TV, o mais assistido da Itália, sexta à noite, Lula diz que o Brasil vai chegar a 5 mil mortes/dia por vítimas da covid-19 e que o presidente Jair Bolsonaro não acreditava em vacinas.



Mas quem?

O PT soltou nova nota alegando que o ministro Edson Fachin sofre pressão de setores contra sua decisão monocrática pró-Lula. Faltou dizer quem. Isso é muito sério.



Bom senso

O presidenciável Ciro Gomes tem conversado frequentemente com a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, do mesmo partido PDT, e dito que não pretende se envolver na política da capital nem na possível coligação PT-PSB para as eleições de 2022. Se já tem um palanque na capital, não precisa criar confusão, sua prioridade diária.



Múcio na pista

Quem anda calado, mas não parado, é o ex-deputado e ex-presidente do TCU José Múcio Monteiro. Quando encerrou mandato na Câmara, ele fez um sobrinho deputado federal, com seu espólio eleitoral. E agora tem sido procurado por muitos partidos que lhe oferecem a legenda para disputar o Governo de Pernambuco.



Malta, o retorno

Roberto Jefferson convidou o ex-senador Magno Malta para ser candidato pelo PTB da Bahia ao governo. Malta, com título no ES, vai tentar novamente o Senado.



Quatro rodas

Muitos turistas de Porto Seguro e Arraial D’Ajuda estranharam neste verão a PM circulando com um Ford Fusion e uma Mercedes novos caracterizados de patrulha. Foi pedido do comando e decisão do juiz após sequestro de bens de traficantes locais.



Triste fim

A secular Rua do Imperador, no Centro antigo do Recife, virou um lixão a céu aberto ocupado por entulhos e moradores sem-teto. Até a fachada do Museu Franciscano de Arte Sacra foi tomada, bloqueando sua entrada. Estão livres os Palácio de Justiça e o do Governo, que fazem divisa com a centenária via antes ocupada por turistas. A responsabilidade pela fiscalização é da prefeitura. Confira o vídeo nas nossas redes.



OAB & política

As três principais seccionais da OAB devem ter eleições politizadas neste ano. Em São Paulo, o grupo de advogados “Prerrô”, ligado ao PT e crítico da Operação Lava Jato, vai lançar Dora Cavalcanti. Ela deve enfrentar um candidato de direita, apoiado pelo ex-presidente Marcos da Costa. O atual presidente, Caio Augusto, visto como distante das ideologias, tentará reeleição.



No Rio

No Rio, a polarização será entre o atual presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, que apoia a reeleição de Luciano Bandeira, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem se movimentado para fortalecer a candidatura de Luciano Viveiros.



Em Brasília

No Distrito Federal o atual presidente da secional, Délio Lins e Silva, já confidenciou a amigos que é candidato à reeleição, mas pode ter dois concorrentes: os advogados Evandro Parente, filho do ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence, e Everardo Gueiros, ex-secretário de Cidadania do governo Ibaneis, ex-presidente da OAB local.



