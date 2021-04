Senador Humberto Costa (PT-PE) Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÊncia Brasil

Por Leandro Mazzini

Publicado 13/04/2021 12:00

Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – já são poucos em atividade – têm tido mais trabalho nas estradas federais. Segundo a agência, foram registradas 1.409 autuações contra ‘transporte pirata’ de 1º de março de 2020 até 31 do mesmo mês deste ano. Fontes da coluna informam que os números oficiais poderiam ser bem maiores. Decretos municipais e estaduais que restringiram os transportes coletivos autorizados motivaram, por outro lado, o aumento do clandestino. Mas há o contingente reduzido de agentes na pista, devido à pandemia da covid-19. E tem aquela cena habitual das estradas que cortam as regiões metropolitanas: enquanto para-se um veículo para flagrante, outros muitos passam sem fiscalização.



Lotação

Carros particulares (são a cada dia mais deles), vans, picapes e até caminhões com gente na carroceria são os mais flagrados pelos fiscais da ANTT, em pleno século 21.



Publicidade

Linha de frente

Em tempo. A ANTT não fez menção às autoridades de Saúde de estados e do ministério para vacinar seus agentes nas estradas como grupo prioritário.



Bispo está nu

A turma da tela caiu da cadeira há dias. Um famoso bispo, líder de igreja nacional, passou nu, desavisado, à frente da sua tela numa live para o qual fora convidado.



Publicidade

Diversidade

O DEM criou o núcleo da diversidade LGBT no partido. A ideia surgiu de um grupo de filiados inconformado com as posições ideológicas do deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), pastor evangélico e ligado ao líder Silas Malafaia. Bolsonarista de primeira hora, Sóstenes agora ameaça deixar a legenda.



Divórcio

O senador Humberto Costa (PT-PE) - FOTO - tem dito internamente no diretório estadual que passou da hora de desligar a deputada federal Marília Arraes. Brigada com a maioria da executiva, a parlamentar só tem o apoio de Teresa Leitão, deputada estadual. Marília Arraes já está à procura de outra casa.



Mãezona

‘Dona’ do PSB de Pernambuco, Renata Campos não move um fio de cabelo para incentivar a candidatura do ex-prefeito do Recife Geraldo Júlio ao governo. A sua silenciosa aposta é o seu bem avaliado filho hoje prefeito da capital, João Campos. É que não pesa sobre Campos (ainda) a gestão contra a covid-19.



Publicidade

Stand by

A ministra da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, foi convidada a se filiar o PTB para disputar eleição. Ela avisou que aguarda instruções do presidente Bolsonaro.



OAB & política

Segue a pré-disputa para as seccionais da OAB este ano. Em BH, o principal candidato é Luís Cláudio Chaves, amigo de longa data do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles representaram juntos o estado no Conselho Federal da Ordem.



Publicidade

Meritocracia

A promoção do almirante Garnier a comandante da Marinha é o melhor exemplo de meritocracia que o governo deveria seguir em ministérios na Esplanada – e não o faz. De família pobre de Cascadura, no Rio, Garnier estudou com dificuldades, e ascendeu

na Força aprovado em 1º lugar em todos os cursos que fez na carreira.



Pastel pop

Prefeito da pequena São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do do Rio de Janeiro, o outsider Fábio do Pastel tem doado seu salário desde janeiro a uma instituição de caridade. Mesmo com aperto no caixa das suas lanchonetes fechadas por decretos seus.



Publicidade

Caras novas

A escola RenovaBR (www.jornada.renovabr.org.) abriu inscrições do Ciclo II para selecionar e qualificar quem deseja se formar um líder gestor público e político. O Jornada Renova já reúne inscritos de todos os estados brasileiros e deve formar a próxima turma para as eleições de 2022.



Esplanadeira

# Unidades da rede Louvre Hotels Group – Brazil ganham novo selo internacional de Saúde e segurança, da NSF International. # Livro “Bom Churrasco", do crítico gastronômico Josimar Melo, tem 50% do valor de venda revertido à ONG Amigos do

Bem. # Safra Invest, braço de assessoria do banco dedicado aos agentes autônomos de investimentos, anuncia primeiro escritório credenciado em Brasília. # A PaulOOctavio Investimentos Imobiliários inaugurou o Residencial Darlan Rosa, na SQS 414, bloco H de Brasília.