Ex-presidente Michel Temer MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Por Leandro Mazzini

Publicado 15/04/2021 12:00

O ex-presidente Michel Temer (foto) está disposto mesmo a entrar na disputa presidencial do

ano que vem como opção de terceira via. Seu grupo político vislumbra um forte

desgaste da polarização que marcou a escolha do eleitor nas últimas décadas, em

especial entre PT e PSDB. Atualmente, com a imagem arranhada do presidente Jair

Bolsonaro (ainda sem partido) de um lado, e do ex-presidente Lula da Silva ainda

rejeitado, de outro, Temer quer aparecer como o candidato de centro e opção para quem

não quer votar em nenhum dos dois caciques políticos. Ele foi absolvido em primeira

instância em dois processos e tem caminho livre.



O articulador

Quem voltou ao front é o fiel escudeiro e ex-ministro palaciano Carlos Marun. Ele

deixou o conselho da usina de Itaipu para articular a candidatura de Temer.



Suprapartidário

Marun vai coordenar o projeto “Governo de Centro” do ex-presidente. Temer não se

mexe, não aparece, e aguarda o chamamento de partidos aliados. Do Centrão, inclusive.



Em tempo..

..O TSE, presidido por Barroso, vai abrir licitação para compra de mais 176 mil urnas

eletrônicas para o pleito de 2022. A brasileira Positivo ganhou o último contrato.



DNA bancário

Lembram do Renato Luiz Belineti Naegele, conhecido abre-portas e de trânsito livre no

Palácio do Planalto e em ministérios no Governo Fernando Henrique Cardoso? Naegele

é hoje assessor especial do presidente do Banco do Brasil no Governo Bolsonaro,

instituição onde ele sempre desfilou muito bem. E acompanhado.



Susto

O ministro do STF Luís Roberto Barroso fez exame PCR contra Covid-19 ontem no

Laboratório Sabin da Asa Norte de Brasília. Veja flagrante de foto em nosso Twitter. À

Coluna, sua assessoria garantiu que está tudo bem com sua saúde, e que Barroso, “por

precaução, faz exames periódicos tendo em vista sua atuação pública”.



Cadê a sopa?

O deputado estadual de Pernambuco Alberto Feitosa (PSC) denuncia e faz um apelo

para que o governador Paulo Câmara volte com o Programa Sopa Amiga, que

beneficiava diariamente 12 mil necessitados. Os alimentos não vendidos eram doados

por barraqueiros da CEASA a 39 entidades que faziam a entrega diária.



Bolso furado

Pesquisa sobre a expectativa de compras do brasileiro, da plataforma QuiteJá, com

1.400 pessoas, revela que o cenário é considerado favorável para apenas 28,5%. Em

relação à organização financeira familiar, somente 35,1% afirmam que, hoje, a situação

é regular se comparada com o mesmo período do ano passado.



Da mesa

O tradicional restaurante italiano Família Mancini, de São Paulo, passa por dificuldades

e pode fechar as portas. O proprietário telefona para fornecedores já acertando débitos e

avisando que não deve voltar às atividades.



Alô, PF...

A Copape informa que não tem “qualquer relação com pessoa chamada de “Beto

Louco” e tem colaborado com informações para a ANP. A agência se cala.



Zé Esplanador

O Zé Esplanador, nosso leitor cujo lema é “Perguntar não ofende, Cobrar é de direito”,

não desiste do Brasil. Ingênuo, continua sendo feito de palhaço como a maioria dos

brasileiros. Mas se o Brasil não cobrar providências contra esse desgoverno na

pandemia, ele vai para Disney se vestir de Pateta. Pelo menos lá ele ganha em dólar.



