Por Leandro Mazzini

Publicado 21/04/2021 12:00

Brasília - ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, vai se lançar ao Governo da Bahia, apostando no espólio eleitoral do falecido avô. Em papo com o radialista Mário Kértsz ontem, cravou que “Não tenho outra opção a não ser disputar no próximo ano”. A coluna apurou com aliados o que Neto tem repetido a quem o telefona: o DEM aposta numa terceira via para o Planalto, contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula da Silva (PT). Ele cita Luiz Mandetta, mas pode apoiar outro nome. É provável que o DEM feche com o PSDB. Resta decidir – e há muito tempo ainda para isso – quem será a cabeça de chapa.



Aliás...

...o ex-ministro da Saúde Mandetta (FOTO) liga quase todos os dias para Neto na tentativa de convencê-lo a lançar seu nome ao Planalto. Não colou, por ora.



PSB rachado 1

Não é à toa que a toda-poderosa Renata Campos, viúva do ex-presidenciável Eduardo e mãe do prefeito João (Recife) tem insistido junto a Lula para que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, seja contemplado com a vice na chapa do petista.



PSB rachado 2

A cúpula do PSB, baseada no Recife, quer apoiar Lula com Câmara de vice. Outro grupo do partido quer lançar algum nome na disputa, para sair da lista de coadjuvante.



Barrado

O PSB enfrenta crescente e natural rejeição pelo desgaste da administração no estado e capital, há anos. E seu principal nome, João Campos (27 anos), não tem idade para disputar o governo. O MDB vem forte para tentar ganhar o espaço.



É com o Colégio...

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não recebera até ontem à noite o manifesto de entidades e empresários pela aprovação do projeto de lei que ratifica o Brasil na Emenda de Kigali. Lira argumenta que a decisão de inclui-lo na pauta, ou não, é do colégio de líderes partidários, nas reuniões das quintas-feiras.



Líderes mundiais

Como publicamos ontem, o PL pode aproximar o Brasil dos Estados Unidos e demais países da OCDE nos esforços para desacelerar o aquecimento global. Na iminente cúpula do Clima, os presidentes norte-americano, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, vão pautar o assunto. Mais de 100 países já aderiram à Emenda.



Greca de boa

A amostra é pequena (445 ouvidos) mas é um raio x de como os curitibanos avaliam o prefeito reeleito Rafael Greca (DEM): 48,1% aprovam a gestão (ótima + boa), contra 22,7% que acham ruim ou péssima. Para 27,4%, a gestão é regular. E segue o jogo.



Hollywood é aqui

De um amigo norte-americano lendo notícias do Brasil: quer dizer que seu presidente ganhou a eleição porque ninguém aguentava mais o PT, e agora o Lula pode ganhar a eleição porque todo mundo conheceu quem é seu presidente? Que filme hollywoodiano.



Corre-corre

O patronato não para de ligar desde ontem para as bancas advocatícias que atuam em causas nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior do Trabalho. Em decisão de 1ª instância, a Justiça de Minas Gerais reconheceu como acidente de trabalho uma morte por coronavírus. Abriu precedente perigoso no país.



O caso

A decisão é do juiz Luciano José de Oliveira, que analisou o caso na Vara do Trabalho de Três Corações (MG). A família alega que o homem vitimado trabalhava como motorista e foi contaminado no exercício da profissão. A causa envolve R$ 200 mil de indenização à família da vítima.

MERCADO

Brasileiros

Obrigada a fechar sua lojinha de sapatos por seguidos decretos municipais e estaduais, em Cabo Frio e Nova Friburgo (RJ), com restrição às atividades por causa da pandemia, a comerciante Adriana Benvenuti de Macedo teve uma criativa ideia para não perder os clientes. Passou a anunciar pelas redes sociais fatias de bolos a R$ 259,90, e o (a) cliente leva de brinde um tênis da marca que comercializa. O “drible” genial foi duplo. Também não precisou mudar a natureza da sua operação do CNPJ.



Parabéns, Brasília

A capital federal chegou linda, exuberante, florida (é uma das mais arborizadas do Brasil) aos 61 anos. Sem festas, infelizmente, mas com energia para viver milênios.



Esplanadeira

# A PaulOOctavio inaugura hoje o Residencial Vilarindo Lima em Águas Claras! # Henrique Blecher, CEO da Bait Incorporadora, participa hoje do Imobi Expert, evento online que reúne executivos do setor imobiliário de alto padrão. # Profissionais da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP e da Fundação Amor Horizontal recebem 5 mil máscaras antivirais, doadas pela Insider. # Housi fecha parceria com Avus, plataforma de benefícios em saúde, para telemedicina. # ASSERJ com seu braço educacional, IDEIA, capacita mais de 3 mil pessoas do setor supermercadista. # Matrix Editora lança livro-caixinha "Atividades em sala de aula: 50 práticas para ensino de Português e língua estrangeira".