Sérgio Moro Isac Nóbrega/PR

Por Leandro Mazzini

Publicado 28/04/2021 12:00

A um ano das convenções partidárias o mercado já tem noção de que a disputa

presidencial não trará grandes surpresas com lançamentos vindouros. O desafio será

descobrir quem representará a esperada “terceira via”, com o debate mais acalorado

sobre o desgaste da polarização, embora recentes pesquisas apontem que o brasileiro é

personalista no voto e pode optar entre as iminentes candidaturas de Jair Bolsonaro ou

Lula da Silva. Correrão por fora, com alguma chance, Ciro Gomes (PDT) e João Dória

Jr (PSDB ou outro partido). Nenhum dos empresários consultados pela Coluna nos

últimos dias acredita que o ex-juiz Sérgio Moro (foto) vá se lançar ao Palácio do Planalto.



Extemporânea

Militantes bolsonaristas espalham em Brasília adesivos com fotos do presidente e o

slogan: “Bolsonaro 2022 – Consertamos, Agora avançamos”. É propaganda eleitoral

antecipada.

Publicidade

Drible

Apesar do esforço das autoridades contra a pandemia, festas estão acontecendo em

destinos turísticos praianos. Em casas particulares alugadas por marcas famosas locais.



Ou seja..

.. famosos bares e boates se mudaram para amplas mansões alugadas pelos empresários,

de preferência na periferia. O esquema tem aumentado nas capitais, em especial.



Publicidade

Brecha

A Quinta Turma do STJ absolveu um detento que entrou com três chips no presídio

após a volta de um indulto, a famosa “saidinha”. Simplesmente porque o Código Penal

Brasileiro não prevê como crime o ingresso de chip de telefone na cadeia, com

acessórios ou similares do aparelho – este, sim, é proibido.



Migração urbana

Em tempos modernos, o jovem do campo continua a migrar a cada dia mais para as

grandes cidades, e a cada ano mais cedo. É tradição há décadas. Mas o ‘esvaziamento’

do campo preocupa movimentos em defesa do apoio sócio-educativo da turma da roça.



Fixar raízes

Uma frente de movimentos sociais apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei

9.273/2017, para o Governo instituir a Política e o Plano Nacional de Juventude e

Sucessão Rural. A conferir.



Publicidade

Tão perto, tão longe

A empresa brasileira que o contratou tentou driblar a Justiça do Trabalho, mas não

conseguiu. Apesar de trabalhar num navio de bandeira italiana, cuja maior parte da rota

de navegação foi em águas do Brasil, um jovem conseguiu seus direitos trabalhistas.



Radiografia da Ordem

O vice-presidente da OAB, Luiz Viana, lança amanhã o manifesto “OAB em Defesa da

Advocacia”. Reúne lideranças nacionais que pedem melhores condições de trabalho em

meio à pandemia, aumento de representatividade e resgate de uma instituição apartidária

e independente.



Publicidade

MERCADO



Cobram o Governo

Quase sete entre cada dez brasileiros (67%) acreditam que o Governo federal erra se não

agir agora para combater as mudanças climáticas. Os dados são do levantamento Earth

Day 2021, realizado pela Ipsos com entrevistados de 30 nações.



Publicidade

Cobram o patrão

E três em cada quatro pessoas (75%) afirmam que se as empresas locais não agirem

agora para combater as mudanças climáticas, elas estarão falhando com seus clientes e

funcionários. No mundo, são 68%.



Publicidade

Caseiros

Levantamento do portal OLX revela aumento na busca por itens usados para produção

de vídeo no 1º trimestre de 2021. Dentre os produtos procurados estão Alexa (+603%),

Ring Light (+205%), Câmera filmadora (+36%) e Microfone (+31%).



ESPLANADEIRA



# Sem Parar inicia operação em postos de abastecimentos em Vitória e Vila Velha

(ES). # Startup Meu Clube Care chega ao Rio apresentando benefícios de descontos

atrativos em saúde. # Frazão Leilões vai leiloar 17 imóveis do Itaú Unibanco, dia 30. #

Aliansce Sonae inaugura primeiro hub logístico instalado em shopping center no

Brasil.