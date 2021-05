Joice Hasselmann Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 12:00

A brecha eleitoral claramente aberta para um nome da terceira via na disputa

presidencial, com o desgaste de imagem de Lula da Silva, do PT, e do presidente Jair

Bolsonaro (sem partido), aquece as conversas entre portas em Brasília. Além de Ciro

Gomes (PDT), pré-confirmado, o governador de São Paulo, João Dória Jr, encontra

resistências de tucanos com mais tempo de voo no ninho e pode ser barrado como pré-

candidato. Surge, discretamente, desenho para uma chapa PSDB-PSD, com o senador

tucano Tasso Jereissati (CE) candidato, e o senador Antonio Anastasia (MG) de vice.

Capital político

Os partidos apostam na união de dois experientes ex-governadores, do Nordeste e do

Sudeste, avalizados por fortes bancadas no Congresso Nacional e nos Estados.



Nome do PIB

Tasso – também um empresário de renome nacional – tem o aval de parte do PIB do

eixo Rio-SP cansado da polarização e da iminente guerra entre Bolsonaro e Lula.



Digitais

A chapa tem as duas mãos e os dez dedos do deputado federal Aécio Neves, que lança

assim ‘sua cria’, Anastasia, como representante de seu grupo político.



Piso da enfermagem

A aproximação do Dia Internacional da Enfermagem (12 de maio) aumenta a pressão

pela votação do PL que estabelece piso salarial para a categoria, que soma 2,4 milhões

de profissionais. Semana passada, a senadora Zenaide Maia (PROS-RN) emitiu parecer

favorável ao PL de autoria de Fabiano Contarato (REDE-ES). Para os enfermeiros, por

exemplo, o valor seria de R$ 7.315 para uma jornada de 30h semanais.



Dedo na ferida

Entidades do setor hospitalar e de planos de saúde já pediram à Presidência do Senado

para não pautar o projeto por conta do impacto econômico. E entidades nacionais

representativas da categoria e a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Enfermagem,

presidida pelo deputado Célio Studart (PV-CE), pressionam pela votação.



Voz do povo

Na enquete disponível no site do Senado, há mais de 800 mil votos a favor do PL

2564/2020 e apenas 3,2 mil contra.



Sem distorções

Autoridades, a mídia e o povo devem parar de fechar os olhos para crimes como o de

ontem em Saudades (SC) e tratar como atentado terrorista. Em qualquer país é assim.



SPA & auto-ajuda

A força de vontade da deputada Joice Hasselmann (foto) em emagrecer, nas hospedagens em

um SPA em Brasília, tem incentivado eleitores a seguir o exemplo.



Tá uma m..

Blogueirinho? Artista? Ativista em manifesto? Não. É o vereador de Belo Horizonte

Bim da Ambulância (PSD) a nova sensação das redes. Ele postou momento íntimo no

sanitário de hotel em Búzios, durante um passeio. E agora se diz influencer digital.



Quem vai?

A rodada da Paraná Pesquisas sobre intenção de votos para o Governo de São Paulo

mostra que, se França (PSB) e Haddad (PT) formarem chapa, eles vencem. Embora haja

risco de, juntos, aumentarem suas rejeições. Falta saber quem aceita ser vice.



Briga verbal

Erramos. É a antropóloga Débora Diniz, que processou a ativista bolsonarista Sara

Winter, quem ganhou indenização de R$ 10 mil por danos morais. Cabe recurso.



