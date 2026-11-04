Candidato a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e o Presidente e candidato a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante debate presidencial promovido pela TV Bandeirantes, na sede da emissora, região sul de São Paulo, neste domingo (18). - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Candidato a Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) e o Presidente e candidato a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante debate presidencial promovido pela TV Bandeirantes, na sede da emissora, região sul de São Paulo, neste domingo (18).Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/11/2026 12:00

Dentro do Palácio Lulista, há uma forte ala que prega o foco na "Era Lula IV", sem dar motivos para a mídia ou holofotes para Flávio Bolsonaro (foto). Ou seja, desejam que ele fique nos Estados Unidos. Para esse grupo, o bolsonarismo acabou com a fuga do presidenciável derrotado; com o pai em prisão domiciliar e sem poder articular, abriu-se caminho para a articulação do Governo petista até mesmo com o PL, controlado por Valdemar da Costa Neto. Entre aliados, há uma mágoa com o candidato, porque acreditam que não se faz oposição à distância, embora reconheçam que ele teve seus motivos pessoais para sair do Brasil.

Abra os olhos

No Judiciário — e nos bastidores do Congresso Nacional, em especial no Senado —, a decisão do ministro Alexandre de Moraes (foto)de exigir o passaporte de Flávio, um senador ainda em mandato, pegou mal, muito mal, e só piorou a situação do magistrado perante seus críticos. Moraes ainda não está seguro com essa turma.

Sem nexo

Moraes deu mais motivos para o mote de perseguição citado por Flávio, que passou a ser investigado no inquérito sobre lavagem de dinheiro de ".bet", o qual tem como alvo seu advogado, Willer Tomaz, que também saiu do Brasil. O elo seria uma conta conjunta que o próprio Santander já negou existir, conforme documento exposto pela Coluna.

Mais Engenharia

"Lula pode dar um salto estratégico e implementar o Programa Mais Engenharia no Brasil", afirma o engenheiro civil e presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, Marcos Túlio de Melo. Ele defende a proposta nos moldes do Programa Mais Médicos, de modo que o Mais Engenharia seja reconhecido como política de Estado para levar infraestrutura aos municípios de menor IDH no País.

Novo modelo

Com apenas um ano de operação, o Consórcio QuintoAndar alcançou a marca de R$ 1,3 bilhão em créditos originados e quer expandir a integração da modalidade à sua plataforma para as principais capitais do País. A estratégia é conectar o aluguel à casa própria: hoje, 40% dos clientes contemplados concluem a compra pela própria base da proptech. A operação aposta em cashback de 10% para unidades listadas em catálogo.

Ponto Final

Os cães ladram, a caravana passa, o uísque londrino continua no copo e ninguém mais cobrou sobre o contrato de R$ 129 milhões com o Master, tampouco um cerco moral no STF ou na PGR.