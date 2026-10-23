Amostra de petróleo: a velha Bacia de Campos terá novos e importantes capítulos pela frente - Roberto Rosa/Agência Petrobras

Amostra de petróleo: a velha Bacia de Campos terá novos e importantes capítulos pela frenteRoberto Rosa/Agência Petrobras

Publicado 23/10/2026 07:53

Houve um tempo em que falar da Bacia de Campos parecia, para alguns, uma conversa sobre o passado. Depois de décadas impulsionando a produção nacional de petróleo, a região passou a conviver com previsões de declínio, enquanto os holofotes se voltavam para o pré-sal da Bacia de Santos. Mas a história, como o petróleo, costuma guardar surpresas sob a superfície.

No dia 9 de outubro, a diretoria colegiada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou os estudos geológicos e econômicos do bloco Oeste de Jubarte para possível inclusão na oferta permanente de partilha. Com cerca de 690 quilômetros quadrados, a área está localizada no polígono do pré-sal e foi classificada pela ANP como de elevado potencial exploratório. A estimativa preliminar aponta para volumes de petróleo e gás que ainda precisam ser melhor dimensionados.

Jubarte tem muita história para contar. Descoberto pela Petrobras em 2001, o campo começou a produzir em caráter experimental no ano seguinte. Em dezembro de 2006, entrou em operação a plataforma P-34. Dois anos depois, o campo entrou para a história ao registrar a primeira produção de petróleo do pré-sal brasileiro, na porção capixaba da Bacia de Campos. A Petrobras desenvolveu soluções e mostrou que era possível extrair óleo em condições desafiadoras. O pioneirismo de Jubarte abriu caminho para uma das transformações mais importantes da indústria petrolífera brasileira.

Agora, quase duas décadas depois daquele marco, uma área ainda não contratada nas proximidades do campo volta ao radar. O movimento demonstra que o conhecimento acumulado, a infraestrutura existente e a capacidade de explorar novas fronteiras podem prolongar a relevância de uma província petrolífera considerada madura.

A história recente de Jubarte também mostra a complexidade desse patrimônio. Em 2019, áreas do Parque das Baleias foram unificadas, reunindo Jubarte, Baleia Azul, Baleia Franca, partes de Cachalote e Pirambu e pequenas parcelas de Caxaréu e Mangangá. Em 2025, a ANP aprovou o acordo de individualização da jazida compartilhada do pré-sal. A negociação levou a Petrobras a acertar com a União os valores relativos à produção na área, resultando, em outubro daquele ano, em um acordo de equalização com a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), no valor de R$ 1,54 bilhão. Já em abril de 2026, a estatal assinou a compra da participação de Argonauta que integra a jazida.

A aprovação dos estudos de Oeste de Jubarte não significa, entretanto, que o bloco será necessariamente leiloado. Caberá ao Ministério de Minas e Energia avaliar a proposta e, ouvida a ANP, encaminhar ao Conselho Nacional de Política Energética a definição das áreas que poderão ser ofertadas. Ainda assim, o sinal merece atenção. A Bacia de Campos não precisa recuperar o passado para continuar relevante. Precisa demonstrar que tem futuro — e as novas avaliações ajudam a construir essa perspectiva.

Durante muito tempo, houve quem confundisse maturidade com esgotamento. Jubarte ajuda a lembrar que uma região pode envelhecer sem perder a capacidade de surpreender. E que, quando muitos já consideravam encerrado o seu capítulo mais importante, a Bacia de Campos ainda tinha novas páginas a escrever.