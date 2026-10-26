Pesquisa do Sebrae indica que a taxa de sobrevivência dos microempreendedores individuais aumentouAgência Sebrae de Notícias
Portas abertas: MEIs alcançam recorde de permanência no mercado
Pesquisa do Sebrae revela que 92% dos MEIs estão em atividade, o maior índice da série histórica, enquanto novas regras ampliam as perspectivas para a categoria.
Portas abertas: MEIs alcançam recorde de permanência no mercado
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Bacia de Campos desafia os que previam o seu fim
A aprovação de estudos para uma nova área do pré-sal em Jubarte reforça o potencial de uma região que muitos julgavam condenada ao declínio.
Trabalhadores, a riqueza do petróleo que vai além dos barris
Pesquisa com 24,5 mil profissionais revela o perfil dos trabalhadores do petróleo e a importância da indústria para a economia e o desenvolvimento fluminense.
Madeira comercial abre novas oportunidades no Norte Fluminense
O avanço do eucalipto em Campos sinaliza a formação de uma nova cadeia produtiva, com potencial para gerar renda, empregos e valor agregado na região.
Escala 7 x 0: o trabalho feminino que não bate ponto
Enquanto se decreta o fim da escala 6 x 1, muitas mulheres continuam trabalhando mais que os homens. Sem folga, salário ou direito a hora extra.
Corrupção: o país que desconfia de si mesmo
Pesquisa revela que a corrupção é um dos problemas mais graves do país. Mas é preciso refletir: o problema não está necessariamente nos outros.
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