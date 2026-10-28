A Banda Gralha escolheu gravar clipes nas ruas e pontos icônicos de CamposInstagram
@gralhaoficial
Agora você pode ler esta notícia off-line
A Banda Gralha escolheu gravar clipes nas ruas e pontos icônicos de CamposInstagram
O amor pela cidade que se aprende com música nas ruas
Banda de Campos transforma ruas e paisagens urbanas em cenários musicais, despertando o sentimento de pertencimento e valorizando a identidade local.
Rio, um estado com potencial, mas carente de planejamento
Com 92 municípios e vocações diversas, o estado precisa de um plano estratégico que integre regiões e transforme potencial econômico em desenvolvimento.
Portas abertas: MEIs alcançam recorde de permanência no mercado
Pesquisa do Sebrae revela que 92% dos MEIs estão em atividade, o maior índice da série histórica, enquanto novas regras ampliam as perspectivas para a categoria.
Bacia de Campos desafia os que previam o seu fim
A aprovação de estudos para uma nova área do pré-sal em Jubarte reforça o potencial de uma região que muitos julgavam condenada ao declínio.
Trabalhadores, a riqueza do petróleo que vai além dos barris
Pesquisa com 24,5 mil profissionais revela o perfil dos trabalhadores do petróleo e a importância da indústria para a economia e o desenvolvimento fluminense.
Madeira comercial abre novas oportunidades no Norte Fluminense
O avanço do eucalipto em Campos sinaliza a formação de uma nova cadeia produtiva, com potencial para gerar renda, empregos e valor agregado na região.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.