A Banda Gralha escolheu gravar clipes nas ruas e pontos icônicos de Campos - Instagram

A Banda Gralha escolheu gravar clipes nas ruas e pontos icônicos de CamposInstagram

Publicado 28/10/2026 07:56

Toda cidade tem seus encantos, suas contradições, seus lugares icônicos e suas histórias. Mas nem sempre quem vive nela consegue enxergar tudo isso. Na correria cotidiana, ruas viram caminhos de passagem, praças perdem o protagonismo e paisagens conhecidas deixam de despertar qualquer sentimento. É como se morar em um lugar não fosse suficiente para criar vínculos com ele.

É justamente aí que entra a música. E a banda campista Gralha encontrou uma maneira criativa de mostrar que Campos dos Goytacazes pode ser muito mais do que o endereço de seus moradores. Inspirados na experiência de Chicago, onde a música ocupa diferentes espaços urbanos, os integrantes decidiram levar sua arte autoral para as ruas da cidade. Durante 49 dias, percorreram bairros, avenidas, viadutos e pontos turísticos, transformando cenários cotidianos em parte de um projeto musical.

A iniciativa não se limita à divulgação do trabalho da banda. Formada por Gilberto Gomes, Felipe Monteiro, Gabriel Campista, Amaro Assed, Eduardo Mussi e Anderson dos Santos, a Gralha também provoca uma reflexão sobre a relação das pessoas com o lugar onde vivem. Afinal, o que faz alguém amar uma cidade? Suas praças? Seus prédios históricos? O rio que atravessa sua paisagem? As lembranças da infância, os encontros nas calçadas, as conversas nas esquinas? Provavelmente, tudo isso junto. O sentimento de pertencimento nasce quando deixamos de apenas ocupar um território e passamos a reconhecer nele parte da nossa própria história.

Ao transformar Campos em cenário de sua produção audiovisual, a Gralha ajuda a despertar esse olhar. Aquela avenida pela qual passamos apressados, aquele viaduto que parece apenas mais uma estrutura de concreto, aquela paisagem tantas vezes ignorada ganha novos significados quando vistos pela lente da arte. E Chicago entra nessa história não porque Campos precise ser igual à metrópole norte-americana, mas porque boas ideias não conhecem fronteiras.

Há uma lição importante nessa experiência: o amor pela cidade se constrói no dia a dia, com iniciativas que aproximam as pessoas de seus espaços, estimulam a criatividade e revelam possibilidades onde antes só enxergávamos a rotina.

A Gralha faz sua parte com guitarras, bateria, teclado, voz e disposição para ocupar as ruas. E nos lembra de que Campos pertence, sobretudo, às pessoas que a vivem e a reinventam todos os dias. Porque uma cidade começa a ser verdadeiramente nossa quando aprendemos a enxergá-la não apenas como o lugar onde moramos, mas como o lugar do qual fazemos parte.

A propósito: a banda se movimenta no Instagram para atingir a marca de 10 mil seguidores. Vamos dar uma força? Siga-os nas redes sociais:

@gralhaoficial