Na indústria fluminense, o índice de confiança ainda está abaixo de 50% - Governo do Estado

Na indústria fluminense, o índice de confiança ainda está abaixo de 50%Governo do Estado

Publicado 29/10/2026 07:50

O copo com água pela metade é a imagem mais conhecida para ilustrar a diferença entre o otimismo e o pessimismo. Há os que enxergam o copo meio cheio, há os que enxergam o copo meio vazio. No setor produtivo fluminense, há uma clara divisão. No encerramento do terceiro trimestre de 2026, o Índice de Confiança do Empresário Industrial Fluminense (ICEI-RJ), produzido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), registrou uma alta de 4 pontos percentuais, atingindo 49,5%. O que chama a atenção, no entanto, é que 50,5% dos empresários estão mais preocupados com o futuro do que confiantes. E não é de hoje: são 22 meses consecutivos abaixo com o índice de confiança abaixo dos 50 pontos.



Não se trata de variação de humor ou ideologia política. Quem investe milhões – ou bilhões – de reais na indústria com certeza espera produzir muito, conseguir escoar sua produção e obter lucros. Diferente do mercado financeiro, que oscila de acordo com os humores da conjuntura nacional e internacional e as variações cambiais, o empresário do setor produtivo dedica uma vida a seu negócio, sustento de centenas de milhares de trabalhadores fluminenses. E, lógico, ele quer que dê certo. É um guerreiro persistente.



No topo das reclamações registradas no ICEI-RJ, está a elevada carga tributária. O martírio dos impostos é citado por 37,2% dos industriais como o principal entrave aos negócios no estado do Rio de Janeiro. A segunda posição traz um dado preocupante: a demanda interna insuficiente. Para 33,3% dos empresários, o enfraquecimento do consumo interno se tornou uma barreira aos negócios. Em terceiro lugar, com 30,8% das citações, aparecem as taxas elevadas de juros. Na avaliação dos donos de indústrias, o custo do crédito continua altamente restritivo, penalizando o capital de giro e congelando novos cronogramas de investimentos fabris.



Abro aspas para o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart. Em sua opinião, o ambiente econômico precisará de avanços profundos, que incluem a busca por previsibilidade, melhorias reais nas condições de acesso ao crédito e a consolidação de políticas públicas voltadas à competitividade, inovação e disciplina fiscal.



O desafio, portanto, é transformar as preocupações do setor industrial em uma agenda concreta de desenvolvimento. Reduzir entraves tributários, ampliar o acesso ao crédito e estimular o consumo são medidas importantes, mas precisam caminhar ao lado de investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica e qualificação profissional. Para o Rio de Janeiro, que reúne uma indústria diversificada e importantes cadeias produtivas ligadas ao petróleo, à energia, à logística e à construção naval, criar condições favoráveis aos negócios significa também ampliar a oferta de empregos, gerar renda e fortalecer a economia dos municípios fluminenses.



Enquanto o copo não chega à metade cheia, o pessimismo dos empresários continuará sendo um sinal de alerta para os governos e para a sociedade. Afinal, confiança não se constrói apenas com discursos ou indicadores positivos isolados, mas com condições reais para produzir, investir e crescer. O Rio de Janeiro tem potencial para avançar, mas precisa transformar suas vantagens competitivas em oportunidades concretas. O setor produtivo está disposto a fazer sua parte. A questão é saber se encontrará, no ambiente econômico e nas políticas públicas, os estímulos necessários para voltar a acreditar no futuro.