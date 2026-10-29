A produção de petróleo gera impactos nos estados e municípios que são compensados com os royalties - Geraldo Falcão /Agência Petrobras

A produção de petróleo gera impactos nos estados e municípios que são compensados com os royaltiesGeraldo Falcão /Agência Petrobras

Publicado 29/10/2026 12:25

Um alerta às lideranças do estado do Rio de Janeiro: o Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para o dia 4 de novembro a retomada do julgamento da lei que altera os critérios de distribuição dos royalties e das participações especiais pagos pela indústria do petróleo. A análise da mais alta corte do país, suspensa por quatro anos, havia sido retomada no dia 10 de maio, com o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, contrário à redistribuição. O julgamento, no entanto, foi novamente interrompido por um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Agora, uma decisão que pode comprometer o futuro financeiro do estado e de dezenas de municípios se aproxima. E o tempo para reagir está se esgotando.

A controvérsia envolve a Lei Federal nº 12.734, aprovada pelo Congresso Nacional em 2012, que alterou os critérios de distribuição dos royalties e das participações especiais pagos pela indústria do petróleo. A legislação ampliou a parcela dos recursos destinada aos estados e municípios não produtores, reduzindo proporcionalmente a participação dos produtores. A mudança foi contestada judicialmente pelos estados afetados, por meio de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), e teve seus efeitos suspensos por uma decisão liminar da ministra Cármen Lúcia em março de 2013. Desde então, a disputa permanece em aberto, mantendo sob ameaça receitas fundamentais para o equilíbrio das contas públicas fluminenses.

O primeiro voto contrário à redistribuição representou uma vitória importante. Mas foi apenas uma batalha, não o fim da guerra. A decisão definitiva dependerá dos demais ministros do STF e poderá impor ao estado do Rio de Janeiro e aos municípios confrontantes com as bacias de Campos e de Santos uma conta bilionária. Segundo estimativa do governo estadual, a aplicação integral das novas regras poderia provocar perdas de R$ 50,7 bilhões entre 2026 e 2032.

Estamos falando de recursos que deixarão de financiar hospitais, escolas, estradas, saneamento, infraestrutura, assistência social e políticas de desenvolvimento. São bilhões de reais que podem fazer falta justamente onde a população mais depende da presença do poder público. O impacto não ficará restrito aos gabinetes dos governantes — chegará às ruas, aos bairros, às unidades de saúde e às escolas. Quando uma receita dessa dimensão desaparece, acaba pesando sobre a população.

É preciso deixar claro: os royalties não são um privilégio dos municípios produtores, mas uma compensação financeira pela exploração de recursos naturais que impõe custos e riscos aos territórios diretamente afetados. A indústria do petróleo provoca impactos sobre a infraestrutura urbana, pressiona os serviços públicos e contribui para o crescimento populacional, ampliando a demanda por saúde, educação, transporte e saneamento. Há, ainda, os riscos ambientais inerentes à atividade, cujas consequências podem ser devastadoras. Diante disso, cabe uma pergunta incômoda: os municípios que reivindicam uma parcela maior desses recursos estariam dispostos a assumir também os custos, os riscos e os danos que recaem sobre os territórios produtores?

Infelizmente, o que se observa até aqui é uma preocupante desmobilização da bancada fluminense no Congresso Nacional. Enquanto deputados e senadores se dispersam em disputas secundárias, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) atua nos bastidores para que a Lei nº 12.734 entre em vigor. Nesse cenário, a ausência de uma reação política proporcional à gravidade da ameaça causa perplexidade.

Uma das vozes que se insurgiram contra esse movimento foi a do ex-prefeito de Campos e ex-presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro) Wladimir Garotinho. Deputado federal eleito, Wladimir se apresenta como representante do interior fluminense em Brasília e tem defendido pautas estratégicas para a região, como a Lei do Semiárido, o aumento no refinanciamento da saúde e a preservação das receitas dos royalties. A gravidade do momento, contudo, exige mais do que iniciativas individuais — requer uma atuação coordenada, permanente e firme de toda a representação política do estado.

O dia 4 de novembro se aproxima, e com ele a possibilidade de uma decisão histórica — para o bem ou para o mal — para o Rio de Janeiro. Não há espaço para omissão, discursos protocolares ou mobilizações de última hora destinadas apenas a produzir manchetes. O que se exige é articulação política, pressão institucional e defesa intransigente dos interesses fluminenses. As lideranças do estado precisam demonstrar, antes que seja tarde, que compreendem a dimensão do que está em jogo.

Se a bancada fluminense não agir agora, poderá assistir passivamente à transferência de bilhões de reais para outros estados, enquanto o Rio de Janeiro e seus municípios enfrentam as consequências de uma perda que comprometerá seu futuro. E, quando os efeitos chegarem à população, não bastará apontar para uma decisão judicial ou lamentar o resultado. A história também cobrará a responsabilidade daqueles que tiveram a oportunidade de agir e escolheram permanecer em silêncio.