Extração de terras raras: mais do que reservas, o Brasil precisa de conhecimento e tecnologiaSigma Lithium/Divulgação
Temos terras raras: quem vai transformá-las em riqueza?
O Brasil tem reservas estratégicas, mas transformar minerais críticos em tecnologia, empregos e desenvolvimento exige conhecimento, profissionais e inovação.
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Retomada do julgamento dos royalties acende alerta no Rio
STF reagenda julgamento da redistribuição dos royalties para 4 de novembro. Se a Lei 12.734 for considerada constitucional, o estado do Rio perderá bilhões de reais.
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O amor pela cidade que se aprende com música nas ruas
Banda de Campos transforma ruas e paisagens urbanas em cenários musicais, despertando o sentimento de pertencimento e valorizando a identidade local.
Rio, um estado com potencial, mas carente de planejamento
Com 92 municípios e vocações diversas, o estado precisa de um plano estratégico que integre regiões e transforme potencial econômico em desenvolvimento.
Portas abertas: MEIs alcançam recorde de permanência no mercado
Pesquisa do Sebrae revela que 92% dos MEIs estão em atividade, o maior índice da série histórica, enquanto novas regras ampliam as perspectivas para a categoria.
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