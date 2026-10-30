Está nas mãos do STF decidir o futuro dos royalties. Mas as lideranças fluminenses precisam se mobilizar - Dorivan Marinho/SCO-STF

Está nas mãos do STF decidir o futuro dos royalties. Mas as lideranças fluminenses precisam se mobilizarDorivan Marinho/SCO-STF

Publicado 30/10/2026 13:08

O estado do Rio de Janeiro e os municípios produtores de petróleo ganharam um tempo a mais para se mobilizar contra a constitucionalidade da Lei nº 12.734/2012, aprovada pelo Congresso Nacional em 2012, que alterou os critérios de distribuição dos royalties e das participações especiais pagos pela indústria do petróleo. Depois de agendar para o dia 4 de novembro o julgamento de cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que questionam a lei, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, retirou o julgamento de pauta.

A análise no Supremo envolve as ADSs 4916, 4917, 4918, 4920 e 5038, que questionam mudanças introduzidas pela Lei nº 12.734/2012. A lei está suspensa desde 2013 por uma liminar do STF. Em 7 de maio deste ano, o julgamento foi levado a plenário, com a relatora, ministra Cármen Lúcia, votando pela inconstitucionalidade de dispositivos da nova distribuição, fundamentando sua posição no caráter compensatório dos royalties e na proteção do equilíbrio federativo. A análise da Côrte, no entanto, está suspensa desde então, depois de um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Os estados e municípios produtores ganharam tempo. Mais uma batalha vencida, sem dúvida. Mas não a guerra. Trata-se de uma briga desigual no campo político – os estados e municípios que produzem petróleo contra os que não produzem e, com a Lei 12.734, passarão a receber um quinhão sobre os royalties e participações especiais.

Para quem hoje não recebe essas compensações, a briga é por migalhas. Para quem recebe, no entanto, os impactos serão gigantescos. Segundo uma estimativa do Governo do Estado, o Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo do Brasil, pode perder cerca de R$ 50 bilhões entre 2026 e 2032. É dinheiro que deixa de ser utilizado em educação, saúde, obras de infraestrutura e muitas melhorias para a população.

Se haverá essa perda de arrecadação e qual será o seu tamanho, a decisão estará nas mãos dos ministros do STF. Em caso de a lei da redistribuição ser considerada constitucional, há quem defenda que os estados e municípios produtores devolvam os valores dos royalties e participações especiais recebidos a partir de 2023. Num estado que já vai mal das pernas, seria o caos total. Outra corrente defende que a redistribuição seja feita de forma gradual.

Mas a Justiça há de prevalecer. A Constituição Federal deixa claro que os royalties são uma compensação paga pelos impactos sociais e ambientais das indústrias petrolíferas. Por conseguinte, são um direito dos estados e municípios que produzem. Este é o entendimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), presidida pelo prefeito de Campos, Frederico Paes.

Mas uma coisa parece certa: a vitória depende em grande parte da mobilização das lideranças fluminenses, aliadas às de São Paulo e Espírito Santo – estados também produtores. Esse movimento precisa contar também com lideranças do estado do Amapá, fronteiriço com as recentes descobertas da chamada Margem Equatorial, que em breve será compensado pela exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

O tempo extra precisa ser aproveitado. A hora de agir é agora, com união, articulação política e mobilização de todas as lideranças fluminenses. O adiamento do julgamento não pode servir de pretexto para acomodação, mas de oportunidade para fortalecer a defesa dos interesses do estado. Se não houver reação imediata, o Rio de Janeiro e seus municípios produtores poderão pagar um preço bilionário pela omissão de quem tinha o dever de lutar por eles. E, então, lamentar não será suficiente.