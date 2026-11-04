O incentivo à reciclagem de lixo não é apenas uma questão ambiental; é também econômica - Edmar Chaperman/Funasa

O incentivo à reciclagem de lixo não é apenas uma questão ambiental; é também econômicaEdmar Chaperman/Funasa

Publicado 04/11/2026 07:51

Num país que se acostumou a tratar lixo como lixo, já passou da hora de repensarmos a destinação dos resíduos. Em outras palavras, é hora de colocar em prática a máxima “Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma”, atribuída ao químico francês Antoine Lavoisier. Mais do que uma frase célebre, ela traduz um princípio que precisamos incorporar à nossa relação com o meio ambiente e com os recursos naturais.

Os números revelam o tamanho da riqueza que desperdiçamos. De acordo com o Mapeamento dos Recicláveis Pós-Consumo, lançado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) no final de 2025, mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos potencialmente recicláveis foram destinadas a aterros sanitários no território fluminense em 2023. Em valor de mercado, esse volume representa mais de R$ 2,6 bilhões. É dinheiro que poderia movimentar a economia, gerar milhares de empregos e estimular novos negócios — mas que acaba enterrado junto com aquilo que insistimos em chamar de lixo.

A reciclagem é uma das principais ferramentas da economia circular, modelo que busca transformar a maneira como produtos e recursos são concebidos, produzidos, utilizados e reinseridos no mercado. Papel, plástico, vidro, latas, tecidos e diversos outros materiais podem retornar à cadeia produtiva como matéria-prima, reduzindo a necessidade de extrair novos recursos naturais e ampliando as oportunidades de geração de renda. O desafio é reconhecer o valor econômico e ambiental daquilo que ainda pode ser aproveitado; e colocar-se em movimento.

Para mudar essa realidade, os municípios precisam ir além da coleta convencional e adotar políticas públicas que estimulem a recuperação e o reaproveitamento dos materiais. Isso passa pela ampliação da coleta seletiva, pelo apoio às cooperativas de catadores, pelo investimento em centrais de triagem e pela criação de incentivos para empresas que utilizem insumos reciclados. As prefeituras também podem dar o exemplo ao priorizar, nas compras públicas, produtos reciclados ou fabricados com materiais reaproveitados. Parcerias entre governos, indústria, comércio e cooperativas são igualmente importantes para fortalecer esse mercado e garantir que os materiais recolhidos encontrem compradores e voltem, de fato, ao ciclo produtivo.

A população, por sua vez, tem papel indispensável nessa transformação. Separar corretamente os resíduos domésticos, encaminhar recicláveis aos pontos de coleta, reutilizar embalagens, evitar o desperdício e dar preferência a produtos reciclados são atitudes simples, mas capazes de produzir resultados quando incorporadas à rotina. Esse processo começa em casa e influencia as próximas gerações.

Está lançado o desafio dos bilhões de reais: transformar aquilo que hoje representa um problema ambiental em matéria-prima, fonte de renda e oportunidade de desenvolvimento sustentável. Uma sociedade que aprende a reaproveitar o que descarta reduz a pressão sobre os recursos naturais, movimenta a economia e abre espaço para novos empregos e negócios. Não se trata apenas de uma questão ambiental, mas também de uma escolha econômica e social.

Provavelmente, você já leu outros artigos sobre esse tema. Mas vale a pena insistir em conceitos antigos que ainda precisam deixar o papel e ganhar espaço no cotidiano. Afinal, reciclar ideias também é necessário — sobretudo quando elas continuam atuais. E esta é uma proposta que merece ser reaproveitada. Não para voltar ao ponto de partida, mas para nos ajudar a construir um futuro com menos desperdício e mais consciência.