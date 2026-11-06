Com sede em Campos, o Fundecam oferece crédito facilitado a micro e pequenos empreendedores - Divulgação/Fundecam

Com sede em Campos, o Fundecam oferece crédito facilitado a micro e pequenos empreendedoresDivulgação/Fundecam

Publicado 06/11/2026 07:49

O acesso ao crédito se tornou um dos principais obstáculos para o crescimento das pequenas empresas brasileiras, em um momento em que a inadimplência empresarial atingiu nível recorde e o custo do dinheiro permanece elevado. Em junho de 2026, 9,1 milhões de empresas estavam inadimplentes no país, o maior número da série histórica da Serasa Experian, acumulando R$ 232,9 bilhões em dívidas negativadas. O cenário é especialmente duro para os pequenos negócios: 8,7 milhões dos CNPJs inadimplentes eram de micro e pequenas empresas — o equivalente a 95% do total.

A combinação de inadimplência elevada, juros altos e demanda por financiamento cria um círculo difícil de romper para os empreendedores. Quanto maior o risco percebido pelas instituições financeiras, maiores tendem a ser as exigências para a concessão de crédito, os juros cobrados e a necessidade de garantias. São justamente esses fatores que dificultam o acesso das empresas menores ao sistema financeiro tradicional.

Há décadas, experiências internacionais demonstram que o microcrédito pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão financeira e transformação social. Um dos exemplos mais emblemáticos é o trabalho desenvolvido pelo economista e empreendedor social de Bangladesh Muhammad Yunus, conhecido mundialmente como o banqueiro dos pobres. Em 1976, Yunus iniciou uma experiência de concessão de pequenos empréstimos a pessoas de baixa renda — especialmente mulheres — que não conseguiam financiamento nos bancos convencionais por não possuírem garantias. A iniciativa deu origem ao Grameen Bank e concedeu a Yunus o Prêmio Nobel da Paz.

No Brasil, há projetos que seguem essa inspiração e merecem ser valorizados e ampliados. Um deles é o Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam). Criado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes e mantido com recursos próprios, o fundo mantém cinco linhas de crédito com condições facilitadas de financiamento. A mais procurada é o Fundecam Empreendedor, voltado para empreendedores locais, tanto formais quanto informais. Os juros são de 2% ao ano, uma das condições mais competitivas do país. O financiamento pode chegar a R$ 15 mil na primeira operação, com prazo de pagamento de até 24 parcelas.

Outra experiência de alcance nacional vem do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Somente em 2025, a instituição concedeu R$ 78 bilhões em créditos e garantias para pequenos e microempreendedores, alcançando mais de 400 mil clientes. No estado do Rio de Janeiro, somente em 2026, foram destinados R$ 367 milhões, envolvendo 1.520 transações, número que coloca o estado na 10ª posição entre as unidades da federação.

Experiências como essas mostram que existem alternativas para enfrentar as barreiras impostas pelo sistema financeiro tradicional. O desafio é ampliar iniciativas que compreendam a realidade dos pequenos empreendedores, ofereçam condições compatíveis com sua capacidade de pagamento e reconheçam o potencial econômico de quem muitas vezes precisa apenas de uma oportunidade para começar ou crescer.

Afinal, como demonstrou Muhammad Yunus, a falta de dinheiro não significa falta de capacidade empreendedora. Muitas vezes, o que separa uma boa ideia de um negócio bem-sucedido é justamente a oportunidade de conseguir o primeiro crédito. Investir no pequeno empreendedor é investir na geração de empregos, na circulação de renda e no desenvolvimento econômico das comunidades.