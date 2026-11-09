A Brasken planeja processar etano e ampliar a capacidade de produção de polietileno em Duque de Caxias - Bitenka/Divulgação

A Brasken planeja processar etano e ampliar a capacidade de produção de polietileno em Duque de CaxiasBitenka/Divulgação

Publicado 09/11/2026 07:54

Há uma grande diferença entre retirar petróleo e gás natural do fundo do mar e transformar essa riqueza em desenvolvimento econômico. A primeira atividade já faz do Rio de Janeiro uma potência energética. A segunda representa uma oportunidade que o estado não pode desperdiçar.

Uma carteira de projetos de petroquímica e fertilizantes, com potencial para superar R$ 25 bilhões em investimentos até 2030, reacende a perspectiva de ampliar a participação da indústria na economia fluminense. O levantamento está na publicação “Petroquímica e Fertilizantes no Rio de Janeiro 2026”, lançada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) no dia 4 de novembro. Sua proposta é aproveitar a crescente disponibilidade de gás natural do pré-sal para ir além da extração e do processamento. Em outras palavras, fazer com que uma parcela maior da riqueza produzida no estado permaneça por aqui, transformada em plásticos, produtos químicos e insumos agrícolas.

Um dos destaques é o projeto Transforma Rio, da Braskem, em Duque de Caxias, com investimentos estimados em R$ 4,3 bilhões. A iniciativa prevê uma unidade de processamento de etano, componente do gás natural utilizado pela indústria petroquímica, e a ampliação da capacidade de produção de polietileno em aproximadamente 230 mil toneladas anuais. Uma matéria-prima presente em embalagens, tubos e inúmeros produtos do cotidiano.

Essa perspectiva ganha força com a infraestrutura formada pelo gasoduto Rota 3 e pelo Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí. Com dois módulos, a unidade de processamento do complexo pode receber até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A Petrobras também estuda produzir ácido acético e monoetilenoglicol no local. São produtos que abastecem diferentes cadeias industriais, desde a fabricação de fibras sintéticas até embalagens PET.

No Norte Fluminense, dois projetos de fertilizantes nitrogenados podem mudar a paisagem industrial da região. No Porto do Açu, está previsto um empreendimento com capacidade anual de 1,38 milhão de toneladas de ureia e 781,5 mil toneladas de amônia. Em Macaé, outro projeto prevê uma fábrica capaz de produzir 1,8 milhão de toneladas de ureia por ano.

Não se trata apenas de ampliar a atividade industrial. O Brasil continua bastante dependente das importações de fertilizantes, ficando vulnerável às oscilações de preços, às crises internacionais e às dificuldades logísticas. Entre janeiro e julho de 2026, o país desembolsou aproximadamente US$ 8,8 bilhões na compra de adubos e fertilizantes químicos, 7,3% a mais que no mesmo período do ano anterior, apesar da redução do volume importado.

Mas existe uma questão que precisa acompanhar o entusiasmo com os investimentos: projetos anunciados precisam sair do papel. O Rio de Janeiro conhece bem a distância entre falar e fazer. O petróleo e o gás natural oferecem uma oportunidade extraordinária, mas a riqueza debaixo do mar não se converte automaticamente em prosperidade em terra firme. É preciso planejamento, infraestrutura, qualificação profissional, segurança jurídica e, sobretudo, uma política industrial capaz de articular empresas, governos e instituições de ensino.

O desafio está lançado: transformar a vocação energética fluminense em uma nova fronteira industrial. Porque produzir petróleo é importante. Mas agregar valor a essa riqueza, diversificar a economia e criar oportunidades para a população é o que pode fazer a diferença no futuro do estado.