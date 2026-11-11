A criação de peixes e frutos do mar em ambientes controlados é um grande potencial econômico - Felipe Pacheco/Agência Fapesp

A criação de peixes e frutos do mar em ambientes controlados é um grande potencial econômicoFelipe Pacheco/Agência Fapesp

Publicado 11/11/2026 08:05

Existe um ditado popular bastante conhecido que ensina: “Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar”. A sabedoria dessa frase atravessa gerações, porque traduz a importância de oferecer oportunidades para que as pessoas conquistem sua própria autonomia. Mas, quando olhamos para o futuro da produção de alimentos e para as oportunidades de desenvolvimento econômico, podemos acrescentar uma nova reflexão: melhor do que pescar é criar os peixes.

A aquicultura, atividade que envolve a criação de peixes, moluscos e crustáceos em ambientes controlados, representa uma das grandes fronteiras de oportunidades para o Brasil. Um país com dimensões continentais, clima favorável, abundância de água doce, extensa costa marítima e enorme disponibilidade de áreas produtivas ainda aproveita muito pouco de sua capacidade de produzir pescados.

E existe um mercado esperando por isso. Segundo estimativas do Ministério da Pesca e Aquicultura, o brasileiro consome aproximadamente 10 quilos de pescado por ano. É menos da metade da média mundial, que gira em torno de 20 quilos por habitante. A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem como referência de consumo pelo menos 12 quilos anuais por pessoa. Ou seja, existe um espaço considerável para ampliar a presença do peixe na alimentação brasileira.

Esse cenário representa uma oportunidade econômica extraordinária. Porque aumentar o consumo significa também ampliar a demanda por produção, processamento, armazenamento, transporte e comercialização. É uma cadeia produtiva capaz de movimentar diferentes setores, gerar empregos, estimular o empreendedorismo e criar novas fontes de renda, especialmente no interior do país.

Os números da produção nacional mostram que esse caminho já começou a ser percorrido. De acordo com o Anuário da Peixe BR, a piscicultura brasileira alcançou 968,7 mil toneladas em 2024 — um crescimento de 9% em relação ao ano anterior. Principal espécie cultivada no país, a tilápia respondeu por aproximadamente 662 mil toneladas.

Mas ainda estamos longe de explorar todo o potencial brasileiro. A aquicultura pode avançar tanto na produção de peixes de água doce quanto na criação de camarões, moluscos e outras espécies, respeitando as características ambientais e econômicas de cada região. Nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro merece uma atenção especial. Boa parte de seus municípios reúne condições naturais bastante favoráveis para o desenvolvimento da atividade, com grande disponibilidade de áreas, recursos hídricos, propriedades rurais e ambientes que podem ser aproveitados para a implantação de viveiros e estruturas de produção.

A proximidade dos mercados consumidores, a infraestrutura logística regional e a possibilidade de integração com outras atividades agropecuárias também representam vantagens competitivas. A piscicultura pode se transformar em uma alternativa de diversificação da economia rural, oferecendo oportunidades para pequenos produtores, cooperativas e investidores de maior porte.

Naturalmente, não basta ter água e terra disponíveis. É necessário planejamento, assistência técnica, licenciamento ambiental, capacitação profissional, pesquisa, acesso ao crédito e organização das cadeias de comercialização. Também é fundamental investir em unidades de beneficiamento, garantindo qualidade, conservação e maior valor agregado ao produto. O poder público pode desempenhar um papel decisivo nesse processo, aproximando produtores, instituições de pesquisa, universidades, agentes financeiros e iniciativa privada. A criação de programas de incentivo, capacitação e apoio à comercialização ajudaria a transformar potencial em negócios concretos.

O Rio precisa olhar para a aquicultura com a mesma visão estratégica que outros estados tiveram para desenvolver amplas cadeias de produção de proteína animal. Temos condições naturais, mercado consumidor e conhecimento técnico. O que falta é transformar essas vantagens em uma política consistente de desenvolvimento. Afinal, se ensinar a pescar é oferecer autonomia, criar os peixes é também produzir alimentos, empreender e construir desenvolvimento. Temos água e espaço de sobra para começar.